Оборону Бахмута будут держать украинские мобилизованные без боевого опыта

RT: ВСУ отправят мобилизованных без боевого опыта на оборону Бахмута

14 января 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

ВСУ отправят мобилизованных без боевого опыта на оборону Бахмута, сообщает RT Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ усилят группировку войск в районе Бахмута (Артемовска) мобилизованными без боевого опыта после сдачи Соледара. Об этом сообщает RT. «Для этого мужчин старшего возраста (38—55 лет) планируют зачислить в подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады, 105, 111 и 112-й бригад территориальной обороны, ранее находившихся в 40 км к западу от Кременной и в 80 км от Артемовска», — передает RT . Эта группировка может быть использована на наиболее сложных участках зоны СВО. Ранее в ДНР также предположили, что после потери Соледара ВСУ перебросят резервы вооружений на Артемовское направление для сдерживания российского наступления. Известно, что Артемовск взят в оперативное окружение Россией. На этом участке работает российская артиллерия, передает «Царьград».

ВСУ усилят группировку войск в районе Бахмута (Артемовска) мобилизованными без боевого опыта после сдачи Соледара. Об этом сообщает RT. «Для этого мужчин старшего возраста (38—55 лет) планируют зачислить в подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады, 105, 111 и 112-й бригад территориальной обороны, ранее находившихся в 40 км к западу от Кременной и в 80 км от Артемовска», — передает RT. Эта группировка может быть использована на наиболее сложных участках зоны СВО. Ранее в ДНР также предположили, что после потери Соледара ВСУ перебросят резервы вооружений на Артемовское направление для сдерживания российского наступления. Известно, что Артемовск взят в оперативное окружение Россией. На этом участке работает российская артиллерия, передает «Царьград».