ВСУ усилят группировку войск в районе Бахмута (Артемовска) мобилизованными без боевого опыта после сдачи Соледара. Об этом сообщает RT.
«Для этого мужчин старшего возраста (38—55 лет) планируют зачислить в подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады, 105, 111 и 112-й бригад территориальной обороны, ранее находившихся в 40 км к западу от Кременной и в 80 км от Артемовска», — передает RT. Эта группировка может быть использована на наиболее сложных участках зоны СВО.
Ранее в ДНР также предположили, что после потери Соледара ВСУ перебросят резервы вооружений на Артемовское направление для сдерживания российского наступления. Известно, что Артемовск взят в оперативное окружение Россией. На этом участке работает российская артиллерия, передает «Царьград».
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ВСУ усилят группировку войск в районе Бахмута (Артемовска) мобилизованными без боевого опыта после сдачи Соледара. Об этом сообщает RT. «Для этого мужчин старшего возраста (38—55 лет) планируют зачислить в подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады, 105, 111 и 112-й бригад территориальной обороны, ранее находившихся в 40 км к западу от Кременной и в 80 км от Артемовска», — передает RT. Эта группировка может быть использована на наиболее сложных участках зоны СВО. Ранее в ДНР также предположили, что после потери Соледара ВСУ перебросят резервы вооружений на Артемовское направление для сдерживания российского наступления. Известно, что Артемовск взят в оперативное окружение Россией. На этом участке работает российская артиллерия, передает «Царьград».