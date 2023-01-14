Оборону Бахмута будут держать украинские мобилизованные без боевого опыта

RT: ВСУ отправят мобилизованных без боевого опыта на оборону Бахмута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ отправят мобилизованных без боевого опыта на оборону Бахмута, сообщает RT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ усилят группировку войск в районе Бахмута (Артемовска) мобилизованными без боевого опыта после сдачи Соледара. Об этом сообщает RT.

«Для этого мужчин старшего возраста (38—55 лет) планируют зачислить в подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады, 105, 111 и 112-й бригад территориальной обороны, ранее находившихся в 40 км к западу от Кременной и в 80 км от Артемовска», — передает RT. Эта группировка может быть использована на наиболее сложных участках зоны СВО.

Ранее в ДНР также предположили, что после потери Соледара ВСУ перебросят резервы вооружений на Артемовское направление для сдерживания российского наступления. Известно, что Артемовск взят в оперативное окружение Россией. На этом участке работает российская артиллерия, передает «Царьград».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ усилят группировку войск в районе Бахмута (Артемовска) мобилизованными без боевого опыта после сдачи Соледара. Об этом сообщает RT. «Для этого мужчин старшего возраста (38—55 лет) планируют зачислить в подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады, 105, 111 и 112-й бригад территориальной обороны, ранее находившихся в 40 км к западу от Кременной и в 80 км от Артемовска», — передает RT. Эта группировка может быть использована на наиболее сложных участках зоны СВО. Ранее в ДНР также предположили, что после потери Соледара ВСУ перебросят резервы вооружений на Артемовское направление для сдерживания российского наступления. Известно, что Артемовск взят в оперативное окружение Россией. На этом участке работает российская артиллерия, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...