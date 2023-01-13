Мэрия Кургана раскрыла, когда закончат ремонт на улице Коли Мяготина

Мэрия Кургана: ремонт на улице Коли Мяготина завершится летом 2023 года

На улице Коли Мяготина проводится замена сетей водоснабжения и водоотведения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонтные работы на участке улицы Коли Мяготина планируется завершить летом 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«На улице К. Мяготина проводится замена сетей холодного водоснабжения и водоотведения, из-за чего участки улицы временно закрыты для движения транспорта. Это вынужденная мера для ремонта сетей. Ремонтные работы на улице Коли Мяготина планируется завершить в летний период 2023 года», — сообщают в мэрии.

Также депутат Курганской городской думы Иван Камшилов в своем telegram-канале написал, что закрытый на ремонт участок улицы откроют в третьем квартале 2023 года. Такая информация появилась на информационном стенде подрядчика, выполняющего ремонтные работы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на ремонт закроют новый участок улицы Коли Мяготина. С 20 декабря 2022 года по 20 июня 2023 года движение всех видов транспорта запрещено на участке от здания по ул. Красина, 72 до здания по ул. Кирова, 107.