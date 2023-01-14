Власти ЯНАО планируют потратить на проведение добровольческого форума 7,6 млн

В форуме примут участие от 160 до 168 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Арктический центр добровольчества» ищет исполнителя для организации и проведения форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа за 7,6 миллионов рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 7 600 000 рублей. Наименование объекта закупки: оказание услуги по организации и проведению Форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа. Место проведения Форума: г. Новый Уренгой. Срок проведения Форума: 4 календарных дня, с 17 по 20 февраля 2023 года», — говорится в документах.

Планируется, что в форуме примет участие от 160 до 168 человек. Исполнитель разрабатывает и реализует программу форума, которая должна включать: установочный общий сбор для участников программы, мотивационные сессии, тренинги, мастер-классы, брифинги, презентации, дискуссионные площадки по обмену опытом, интеллектуальные площадки, творческие площадки, практические мероприятия, развлекательные мероприятия, торжественные награждения отличившихся в 2022 году добровольцев. Помимо этого, исполнитель организует трансфер, проживание и питание участников форума. Гостиницы для проживания должны быть в капитальном исполнении и не менее трех звезд.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО объявили аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта девяти дорог. Начальная (максимальная) цена контракта — 761 627 515,20 рублей.