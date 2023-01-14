Ширина новой дороги составляет 6 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Ноябрьска (ЯНАО) ищет подрядчика для строительства 290 метров квартального проезда к МБДОУ «Сказка» за 91,5 миллиона рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 91 585 847,00 рублей. Наименование объекта закупки: Внутриквартальный проезд к МБДОУ „Сказка“, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. Г, пр. Мира, д. 43. Протяженность проезда — 290 метров. Сроки выполнения контракта — с 15.03.2023 по 15.05.2023», — говорится в документах.

Исполнитель должен выполнить строительство внутриквартального проезда с учетом примыканий, съездов, парковочных мест для автомобилей, устройство тротуаров, бортового камня, освещения, дорожных знаков, ливневой канализации. Вид покрытия проектируемой автодороги предусматривается асфальтобетон. Число полос движения — 2, ширина проезжей части — 6 метров.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО потратят на ремонт девяти дорог более 761 млн рублей. Исполнитель в срок с 23 ноября 2022 года по 2 октября 2023 года должен провести ремонт на нескольких участках дороги Сургут-Салехард, подъезд к Ноябрьску и два участка дороги Ноябрьск — Вынгапуровский.