НМ ДНР: Украина пытается создать новый гаубичный дивизион

Поставки США на Украину новых боевых машин означают, что Киев пытается создать новый гаубичный дивизион, так как прежний был уничтожен армией России. Об этом заявил анонимный источник в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
«Числа характерные, речь идет о комплектовании гаубичного дивизиона с нуля. Фактически какой-то из дивизионов или даже несколько выбиты настолько, что легче свести остатки личного состава в новое подразделение, чем восстанавливать старое», — заявил спикер. Его слова передает ТАСС.
По словам источника, поставка гаубиц была вынужденной, так как Россия уничтожила украинские боевые машины. Так собеседник прокомментировал новые поставки артиллерийских установок от США Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Так, 6 января, в США одобрили новый пакет военной помощи на сумму 3 млрд долларов. В него входят 18 самоходных гаубиц 155 калибра и грузовиков. Также официальные лица стран Запада заявляли, что в новые пакеты военной помощи войдут еще и танки. Издание «Ридус» сообщает, что Польша может начать поставки Leopard-2 Киеву в ближайшие недели.
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Поставки США на Украину новых боевых машин означают, что Киев пытается создать новый гаубичный дивизион, так как прежний был уничтожен армией России. Об этом заявил анонимный источник в Народной милиции Донецкой Народной Республики. «Числа характерные, речь идет о комплектовании гаубичного дивизиона с нуля. Фактически какой-то из дивизионов или даже несколько выбиты настолько, что легче свести остатки личного состава в новое подразделение, чем восстанавливать старое», — заявил спикер. Его слова передает ТАСС. По словам источника, поставка гаубиц была вынужденной, так как Россия уничтожила украинские боевые машины. Так собеседник прокомментировал новые поставки артиллерийских установок от США Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Так, 6 января, в США одобрили новый пакет военной помощи на сумму 3 млрд долларов. В него входят 18 самоходных гаубиц 155 калибра и грузовиков. Также официальные лица стран Запада заявляли, что в новые пакеты военной помощи войдут еще и танки. Издание «Ридус» сообщает, что Польша может начать поставки Leopard-2 Киеву в ближайшие недели.