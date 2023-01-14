В Екатеринбурге в районе Автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу, следует из объявления на сайте «Авито».
«Продам ресторан „Кастанеда“ в активно развивающемся районе города за 37,9 млн рублей. В баре есть вся необходимая техника для приготовления блюд. Заведение готово принимать гостей», — сказано в объявлении.
Площадь бара составляет — 138 квадратных метров, также есть подвал на 60 квадратных метров. Зал вмещает 86 человек. «Дизайнерский ремонт, охранная сигнализация, видеонаблюдение, вытяжка», — добавляет автор объявления.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Ее площадь — 123 квадратных метров. Это самая дорогая квартира в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119.
Фото: сайт «Авито»
Фото: сайт «Авито»
Фото: сайт «Авито»
Фото: сайт «Авито»
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В Екатеринбурге в районе Автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу, следует из объявления на сайте «Авито». «Продам ресторан „Кастанеда“ в активно развивающемся районе города за 37,9 млн рублей. В баре есть вся необходимая техника для приготовления блюд. Заведение готово принимать гостей», — сказано в объявлении. Площадь бара составляет — 138 квадратных метров, также есть подвал на 60 квадратных метров. Зал вмещает 86 человек. «Дизайнерский ремонт, охранная сигнализация, видеонаблюдение, вытяжка», — добавляет автор объявления. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Ее площадь — 123 квадратных метров. Это самая дорогая квартира в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119.