14 января 2023
13 января 2023

В Екатеринбурге продают стейк-бар за 37 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар Мелодия. Екатеринбург, мелодия бар
В Екатеринбурге на продажу выставили ресторан «Кастанеда» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу, следует из объявления на сайте «Авито».

«Продам ресторан „Кастанеда“ в активно развивающемся районе города за 37,9 млн рублей. В баре есть вся необходимая техника для приготовления блюд. Заведение готово принимать гостей», — сказано в объявлении.

Площадь бара составляет — 138 квадратных метров, также есть подвал на 60 квадратных метров. Зал вмещает 86 человек. «Дизайнерский ремонт, охранная сигнализация, видеонаблюдение, вытяжка», — добавляет автор объявления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Ее площадь — 123 квадратных метров. Это самая дорогая квартира в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге в районе Автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу, следует из объявления на сайте «Авито». «Продам ресторан „Кастанеда“ в активно развивающемся районе города за 37,9 млн рублей. В баре есть вся необходимая техника для приготовления блюд. Заведение готово принимать гостей», — сказано в объявлении. Площадь бара составляет — 138 квадратных метров, также есть подвал на 60 квадратных метров. Зал вмещает 86 человек. «Дизайнерский ремонт, охранная сигнализация, видеонаблюдение, вытяжка», — добавляет автор объявления. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Ее площадь — 123 квадратных метров. Это самая дорогая квартира в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...