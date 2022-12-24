Жители ДНР прибыли на лечение в ХМАО

В Сургут (ХМАО) на лечение прибыли 27 жителей Макеевки (ДНР). Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально»
«По поручению губернатора Натальи Комаровой был организован специальный рейс — в Сургут прибыли 27 макеевчан, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. 11 пациентов направлены в Окружной кардиологический диспансер, 16 — в Сургутский травматологический центр», — говорится в сообщении.
В поездке жителей Макеевки сопровождал главврач Сургутской травмбольницы Дмитрий Гарайс. Помощь оказывается в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве между округом и городом в ДНР.
Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение организовать приезд жителей ДНР, нуждающихся в медицинской помощи. С просьбой к главе региона обратилась родственница мужчины, который проживает в Макеевке.
О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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