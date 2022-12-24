24 декабря 2022
23 декабря 2022

Жители ДНР прибыли на лечение в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медики, скорая помощь, больница, машина скорой помощи, медицина
В Сургуте 11 пациентов из Макеевки будут лечиться в кардиодиспансере, 16 — в травмцентре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Сургут (ХМАО) на лечение прибыли 27 жителей Макеевки (ДНР). Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально»

«По поручению губернатора Натальи Комаровой был организован специальный рейс — в Сургут прибыли 27 макеевчан, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. 11 пациентов направлены в Окружной кардиологический диспансер, 16 — в Сургутский травматологический центр», — говорится в сообщении.

В поездке жителей Макеевки сопровождал главврач Сургутской травмбольницы Дмитрий Гарайс. Помощь оказывается в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве между округом и городом в ДНР.

Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение организовать приезд жителей ДНР, нуждающихся в медицинской помощи. С просьбой к главе региона обратилась родственница мужчины, который проживает в Макеевке.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В Сургут (ХМАО) на лечение прибыли 27 жителей Макеевки (ДНР). Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально» «По поручению губернатора Натальи Комаровой был организован специальный рейс — в Сургут прибыли 27 макеевчан, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. 11 пациентов направлены в Окружной кардиологический диспансер, 16 — в Сургутский травматологический центр», — говорится в сообщении. В поездке жителей Макеевки сопровождал главврач Сургутской травмбольницы Дмитрий Гарайс. Помощь оказывается в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве между округом и городом в ДНР. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение организовать приезд жителей ДНР, нуждающихся в медицинской помощи. С просьбой к главе региона обратилась родственница мужчины, который проживает в Макеевке. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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