Путину нравится, как протекает спецоперация на Украине

Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине

Спецоперация проходит по плану Минобороны РФ, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Динамика проведения спецоперации в настоящий момент является положительной, СВО проходит по плану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба», — отметил он в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Российский президент также выразил надежду, что Вооруженные силы РФ еще не раз порадуют своими результатами.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия решит все проблемы по обеспечению военных в зоне спецоперации. Также президент считает, что спецоперация показала единство России.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее целью, как отмечал глава государства, является защита мирного населения Донбасса.