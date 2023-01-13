Путин показал главное отличие современной России от 90-х

Запад не учел этого в своем противостоянии с РФ

13 января 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нивелировал риски распада России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал Западу, почему России не грозит распад. Спецоперация в Донбассе показала, что страна едина. И в этом единстве заинтересованы все жители РФ, в том числе — национальных республик, в которых в 1990-е поднялась волна сепаратизма, объяснили URA.RU политологи итоги поездки Путина в Уфу 13 января. Сегодня башкиры рядом с представителями других народов борются в Донбассе за независимость РФ и помогают участникам СВО и их семьям, говорят аналитики. Поездка президента Путина в Башкирию оказалась внеплановой, и поводом для нее стал уход из жизни первого президента республики Муртазы Рахимова. Путин сказал, что с Рахимовым у него были «добрые отношения». Первый президент Башкортостана «проводил очень взвешенную национальную политику, принимал реальное участие в жизни всей России и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории», отметил Путин. Глава Башкортостана Радий Хабиров заверил президента РФ в абсолютной поддержке башкирами военной спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В работе действующего главы республики Радия Хабирова, с которым президент РФ встретился после прощания с Рахимовым, «положительные показатели по всем ключевым направлениям» в экономике и в социальной сфере. Но главным приоритетом для себя и для своей команды Хабиров назвал работу, связанную с военной спецоперацией. По словам главы республики, в Башкирии было сформировано три добровольческих батальона, успешно прошла мобилизация. Башкирия поддерживает своих бойцов, находящихся в зоне боевых действий. Помогает восстанавливать город Красный луч в ЛНР и строит целый жилой квартал в Мариуполе (ДНР). Региональные власти помогают семьям участников СВО, а детей погибших взяли под свою опеку. Жители Башкирии сегодня помогают восстанавливать Мариуполь, сообщил глава республики Радий Хабиров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Хабиров подчеркнул, что в этой ситуации главное — работать с людьми от души, искренне, чтобы они видели поддержку и участие властей в их судьбах. Глава Башкортостана поделился историей одной семьи, которую ему рассказал боец в зоне СВО. В конце декабря 2022 года сына военнослужащего пригласили в учительскую. Мальчик подумал, что будут ругать, оказалось — вручили новогодний подарок от всей республики. Как отметил Хабиров, такое отношение важно — мальчик понял, что его отец выполняет важную миссию. Президент Путин улыбнулся, услышав эту историю, и подтвердил, что вот так, по-доброму, и нужно общаться с людьми. Комментируя итоги своей поездки в Уфу телеканалу «Россия», президент сказал, что башкиры «с момента добровольного вхождения в состав Российской империи также добровольно взяли на себя миссию защиты внешних рубежей Отечества, пограничной стражи». «В 1812 году во время Отечественной войны Башкирия посадила почти все мужское население с 15 лет на коня и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители республики и во время Великой Отечественной войны. Для меня нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач в ходе спецоперации по защите наших людей на Донбассе, Херсонщине, в Запорожье республика ведет себя так же ответственно», — отметил Путин. Идеи сепаратизма в 1990-х едва не обернулись для России таким же крахом, как и для СССР в 1991 году, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Этот визит в Башкортостан, хоть повод для него и оказался не самым приятным, имеет символическое значение, пояснили URA.RU политологи. На примере этой национальной республики Путин наглядно показал единство народа России, консолидацию вокруг спецоперации и то, что планы Запада по расколу страны ничтожны. Эксперты напоминают, что в 1990-е годы в новой России (опять же, не без подачи извне) были сильны сепаратистские идеи, особенно в национальных республиках. Ситуацию тогда удалось стабилизировать, а после прихода в 2000 году к власти президента Путина, начались процессы централизации. Вопрос сохранения целостности и единства России спустя почти 30 лет, снова встал перед страной, отметила в разговоре с URA.RU независимый политолог Анна Лунева. «Это снова вопрос противодействия России любым формам воздействия извне, попыткам запустить силы, которые приведут к распаду страны. Здоровый национализм сегодня присутствует, но это совсем другие, здравые отношения между Центром и национальными республиками. И эту систему выстроил, причем весьма удачно, Путин. Найден баланс [в отношениях Москвы и республик], — пояснила Лунева. Национализм в России имеет место, но представители всех народов объединены одной идеей — независимость и единство страны, поясняют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин показал, что сепаратизм, раскол России в нынешних условиях, как того хотел бы Запад, невозможен, потому что все ее народы объединяет одна идея — независимость страны в целом и сохранение ее социокультурного кода, убежден профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Россия — многоэтническое, многоконфессиональное государство. Башкирия является одним из знаковых субъектов, а ее воины всегда были очень сильными и всегда поддерживали внешнюю политику страны ради сохранения нашей цивилизации, нашего социокультурного кода. Американские ценности «цинизм-кольт-деньги» нивелировали европейскую цивилизацию. То же самое хотели сделать с Россией сегодня. И мы противостоим этому. Путин поэтому и говорит о наших традиционных ценностях, о том, что они для нас важнее попкорна, и что мы должны и будем защищать свою ментальность», — пояснил Евсеев. Статья по теме Путин обновил установки по Донбассу По словам старшего преподавателя кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексея Зудина, Башкирия сделала большой вклад в приближение победы в спецоперации. «Это показатель единства и солидарности внутри страны», — убежден эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал Западу, почему России не грозит распад. Спецоперация в Донбассе показала, что страна едина. И в этом единстве заинтересованы все жители РФ, в том числе — национальных республик, в которых в 1990-е поднялась волна сепаратизма, объяснили URA.RU политологи итоги поездки Путина в Уфу 13 января. Сегодня башкиры рядом с представителями других народов борются в Донбассе за независимость РФ и помогают участникам СВО и их семьям, говорят аналитики. Поездка президента Путина в Башкирию оказалась внеплановой, и поводом для нее стал уход из жизни первого президента республики Муртазы Рахимова. Путин сказал, что с Рахимовым у него были «добрые отношения». Первый президент Башкортостана «проводил очень взвешенную национальную политику, принимал реальное участие в жизни всей России и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории», отметил Путин. В работе действующего главы республики Радия Хабирова, с которым президент РФ встретился после прощания с Рахимовым, «положительные показатели по всем ключевым направлениям» в экономике и в социальной сфере. Но главным приоритетом для себя и для своей команды Хабиров назвал работу, связанную с военной спецоперацией. По словам главы республики, в Башкирии было сформировано три добровольческих батальона, успешно прошла мобилизация. Башкирия поддерживает своих бойцов, находящихся в зоне боевых действий. Помогает восстанавливать город Красный луч в ЛНР и строит целый жилой квартал в Мариуполе (ДНР). Региональные власти помогают семьям участников СВО, а детей погибших взяли под свою опеку. Хабиров подчеркнул, что в этой ситуации главное — работать с людьми от души, искренне, чтобы они видели поддержку и участие властей в их судьбах. Глава Башкортостана поделился историей одной семьи, которую ему рассказал боец в зоне СВО. В конце декабря 2022 года сына военнослужащего пригласили в учительскую. Мальчик подумал, что будут ругать, оказалось — вручили новогодний подарок от всей республики. Как отметил Хабиров, такое отношение важно — мальчик понял, что его отец выполняет важную миссию. Президент Путин улыбнулся, услышав эту историю, и подтвердил, что вот так, по-доброму, и нужно общаться с людьми. Комментируя итоги своей поездки в Уфу телеканалу «Россия», президент сказал, что башкиры «с момента добровольного вхождения в состав Российской империи также добровольно взяли на себя миссию защиты внешних рубежей Отечества, пограничной стражи». «В 1812 году во время Отечественной войны Башкирия посадила почти все мужское население с 15 лет на коня и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители республики и во время Великой Отечественной войны. Для меня нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач в ходе спецоперации по защите наших людей на Донбассе, Херсонщине, в Запорожье республика ведет себя так же ответственно», — отметил Путин. Этот визит в Башкортостан, хоть повод для него и оказался не самым приятным, имеет символическое значение, пояснили URA.RU политологи. На примере этой национальной республики Путин наглядно показал единство народа России, консолидацию вокруг спецоперации и то, что планы Запада по расколу страны ничтожны. Эксперты напоминают, что в 1990-е годы в новой России (опять же, не без подачи извне) были сильны сепаратистские идеи, особенно в национальных республиках. Ситуацию тогда удалось стабилизировать, а после прихода в 2000 году к власти президента Путина, начались процессы централизации. Вопрос сохранения целостности и единства России спустя почти 30 лет, снова встал перед страной, отметила в разговоре с URA.RU независимый политолог Анна Лунева. «Это снова вопрос противодействия России любым формам воздействия извне, попыткам запустить силы, которые приведут к распаду страны. Путин показал, что сепаратизм, раскол России в нынешних условиях, как того хотел бы Запад, невозможен, потому что все ее народы объединяет одна идея — независимость страны в целом и сохранение ее социокультурного кода, убежден профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Россия — многоэтническое, многоконфессиональное государство. Башкирия является одним из знаковых субъектов, а ее воины всегда были очень сильными и всегда поддерживали внешнюю политику страны ради сохранения нашей цивилизации, нашего социокультурного кода. По словам старшего преподавателя кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексея Зудина, Башкирия сделала большой вклад в приближение победы в спецоперации. «Это показатель единства и солидарности внутри страны», — убежден эксперт.