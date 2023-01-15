Иммунолог объяснил, как правильно восстанавливаться после гриппа

Иммунолог Болибок: после гриппа человеку нужно принимать поливитаминные препараты

16 января 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Поливитаминные препараты помогут восстановиться после гриппа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 После выздоровления от гриппа человеку следует принимать поливитаминные препараты и употреблять в пищу свежие фрукты и овощи. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «В первую очередь нужно поливитамины принимать, биологические активные добавки широкого действия с поливитаминами. Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения — камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и не переболевшим. Они помогают восстановиться после гриппа», — сказал Владимир Болибок. Также иммунолог посоветовал россиянам обратить внимание на рацион. «Свежие фрукты и овощи. Даже фруктовые и овощные соки. Лучше, конечно, не увлекаться фаст-фудом, кушать полноценную еду, потому что часть пациентов, которые перенесли грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта. Грипп протекал по типу кишечного синдрома, особенно у детей. У них достаточно часто развивается проблемы с желудочно-кишечным трактом», — отметил он. Кроме того, после гриппа следует воздержаться от физических нагрузок, подчеркнул Болибок. «Здесь важно физически не напрягаться, чтобы не вызывать тахикардии. После гриппа нежелательные чрезмерные физические нагрузки. Обычно, мы говорим 2-4 недели требуется человеку, чтобы восстановиться», — заключил врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После выздоровления от гриппа человеку следует принимать поливитаминные препараты и употреблять в пищу свежие фрукты и овощи. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «В первую очередь нужно поливитамины принимать, биологические активные добавки широкого действия с поливитаминами. Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения — камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и не переболевшим. Они помогают восстановиться после гриппа», — сказал Владимир Болибок. Также иммунолог посоветовал россиянам обратить внимание на рацион. «Свежие фрукты и овощи. Даже фруктовые и овощные соки. Лучше, конечно, не увлекаться фаст-фудом, кушать полноценную еду, потому что часть пациентов, которые перенесли грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта. Грипп протекал по типу кишечного синдрома, особенно у детей. У них достаточно часто развивается проблемы с желудочно-кишечным трактом», — отметил он. Кроме того, после гриппа следует воздержаться от физических нагрузок, подчеркнул Болибок. «Здесь важно физически не напрягаться, чтобы не вызывать тахикардии. После гриппа нежелательные чрезмерные физические нагрузки. Обычно, мы говорим 2-4 недели требуется человеку, чтобы восстановиться», — заключил врач.