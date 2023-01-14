Танкисты, участвующие в СВО, обратились к детям из пермского города. Видео

15 января 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО записали видео для школьников Кизела Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты танкового батальона, участвующие в спецоперации на Украине, записали обращение к детям из Кизела (Пермский край), где поблагодарили их за письма. Танкисты попросили кизеловских школьников «писать им еще». Видео опубликовано на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте, дети, мы — солдаты танкового батальона, хотим сказать вам большое спасибо за ваши добрые письма, которые вы нам отправляете. Ради вас мы готовы к великим подвигам. Ваша поддержка очень важна для нас. Мы, танкисты, с вашей помощью одержали множество побед, а, значит, и вы самые настоящие защитники родины. В будущем, мы уверены, вы не дадите в обиду нас», — сказал участник СВО. Ранее бойцам, находящимся зоне проведения спецоперации, передали новогодние посылки от жителей Пермского края. Подарки вручили и солдатам, которые проходят лечение в госпитале. Также Народный фронт доставил в зону СВО сотни писем-поздравлений от пермских школьников.

Солдаты танкового батальона, участвующие в спецоперации на Украине, записали обращение к детям из Кизела (Пермский край), где поблагодарили их за письма. Танкисты попросили кизеловских школьников «писать им еще». Видео опубликовано на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте, дети, мы — солдаты танкового батальона, хотим сказать вам большое спасибо за ваши добрые письма, которые вы нам отправляете. Ради вас мы готовы к великим подвигам. Ваша поддержка очень важна для нас. Мы, танкисты, с вашей помощью одержали множество побед, а, значит, и вы самые настоящие защитники родины. В будущем, мы уверены, вы не дадите в обиду нас», — сказал участник СВО. Ранее бойцам, находящимся зоне проведения спецоперации, передали новогодние посылки от жителей Пермского края. Подарки вручили и солдатам, которые проходят лечение в госпитале. Также Народный фронт доставил в зону СВО сотни писем-поздравлений от пермских школьников.