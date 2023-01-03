Бойцам в зоне СВО передали новогодние посылки от пермяков

04 января 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Военнослужащим вручили подарки к празднику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получили к Новому году подарки, собранные жителями Пермского края. Посылки вручили и солдатам, которые проходят лечение в госпитале. Об этом сообщается на сайте общероссийского народного фронта, передавшего подарки. «Народный фронт доставил в зону СВО сотни писем-поздравлений от школьников Перми, книги, традиционные новогодние конфеты, шоколад, печенье, теплые носки с вкладышами — мини-иконами, молитвами, добрыми пожеланиями. А еще — более 100 килограммов клюквы от жителя Кочево Степана Дудина и меда от жителя Кишерти Александра Путилова. Такие же подарки активисты Анна и Сергей Сырескины передали землякам и бойцам из других регионов, которые проходят лечение в госпитале Минобороны РФ имени Вишневского в Москве», — отмечается на сайте общественной организации. Ранее представители ОНФ передали в Донбасс внедорожник «Лада Нива». Сейчас автомобиль активно используется на фронте для решения боевых задач. В конце декабря 2022 ода Донбасс посетила делегация священнослужителей из Пермского края. Представители Пермской епархии РПЦ, а также регионального духовного управления мусульман передали собранную пермяками помощь и провели просветительские беседы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получили к Новому году подарки, собранные жителями Пермского края. Посылки вручили и солдатам, которые проходят лечение в госпитале. Об этом сообщается на сайте общероссийского народного фронта, передавшего подарки. «Народный фронт доставил в зону СВО сотни писем-поздравлений от школьников Перми, книги, традиционные новогодние конфеты, шоколад, печенье, теплые носки с вкладышами — мини-иконами, молитвами, добрыми пожеланиями. А еще — более 100 килограммов клюквы от жителя Кочево Степана Дудина и меда от жителя Кишерти Александра Путилова. Такие же подарки активисты Анна и Сергей Сырескины передали землякам и бойцам из других регионов, которые проходят лечение в госпитале Минобороны РФ имени Вишневского в Москве», — отмечается на сайте общественной организации. Ранее представители ОНФ передали в Донбасс внедорожник «Лада Нива». Сейчас автомобиль активно используется на фронте для решения боевых задач. В конце декабря 2022 ода Донбасс посетила делегация священнослужителей из Пермского края. Представители Пермской епархии РПЦ, а также регионального духовного управления мусульман передали собранную пермяками помощь и провели просветительские беседы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.