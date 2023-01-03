Бойцам в зоне СВО передали новогодние посылки от пермяков

Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получили к Новому году подарки, собранные жителями Пермского края. Посылки вручили и солдатам, которые проходят лечение в госпитале. Об этом сообщается на сайте общероссийского народного фронта, передавшего подарки.
«Народный фронт доставил в зону СВО сотни писем-поздравлений от школьников Перми, книги, традиционные новогодние конфеты, шоколад, печенье, теплые носки с вкладышами — мини-иконами, молитвами, добрыми пожеланиями. А еще — более 100 килограммов клюквы от жителя Кочево Степана Дудина и меда от жителя Кишерти Александра Путилова. Такие же подарки активисты Анна и Сергей Сырескины передали землякам и бойцам из других регионов, которые проходят лечение в госпитале Минобороны РФ имени Вишневского в Москве», — отмечается на сайте общественной организации.
Ранее представители ОНФ передали в Донбасс внедорожник «Лада Нива». Сейчас автомобиль активно используется на фронте для решения боевых задач. В конце декабря 2022 ода Донбасс посетила делегация священнослужителей из Пермского края. Представители Пермской епархии РПЦ, а также регионального духовного управления мусульман передали собранную пермяками помощь и провели просветительские беседы.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.
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Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получили к Новому году подарки, собранные жителями Пермского края. Посылки вручили и солдатам, которые проходят лечение в госпитале. Об этом сообщается на сайте общероссийского народного фронта, передавшего подарки. «Народный фронт доставил в зону СВО сотни писем-поздравлений от школьников Перми, книги, традиционные новогодние конфеты, шоколад, печенье, теплые носки с вкладышами — мини-иконами, молитвами, добрыми пожеланиями. А еще — более 100 килограммов клюквы от жителя Кочево Степана Дудина и меда от жителя Кишерти Александра Путилова. Такие же подарки активисты Анна и Сергей Сырескины передали землякам и бойцам из других регионов, которые проходят лечение в госпитале Минобороны РФ имени Вишневского в Москве», — отмечается на сайте общественной организации. Ранее представители ОНФ передали в Донбасс внедорожник «Лада Нива». Сейчас автомобиль активно используется на фронте для решения боевых задач. В конце декабря 2022 ода Донбасс посетила делегация священнослужителей из Пермского края. Представители Пермской епархии РПЦ, а также регионального духовного управления мусульман передали собранную пермяками помощь и провели просветительские беседы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.