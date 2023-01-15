В Госдуме РФ заявили, что весенний призыв в 2023 году пройдет по старым правилам

Депутат Госдумы Картаполов: призывной возраст не увеличат к весеннему призыву 2023 года
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Вероятно, весенний призыв 2023 года пройдет традиционно, уточнил Андрей Картаполов Фото:

Весенний призыв в 2023 году вероятно будет проходить по старым правилам, без увеличения призывного возраста. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Не обязательно [весенний призыв по новым правилам] пройдет весной. Это один из возможных вариантов, <…> скорее всего, он не будет реализован», — отметил Картаполов. Об этом он рассказал в эфире РБК.

Ранее генерал Картаполов заявил, что в России изначально будут призывать в армию молодых граждан с 18 до 30 лет. Он подчеркнул, что призыв по новым правилам может быть осуществлен уже с 2023 года. По его словам, после того, как будет наработана новая законодательная база, призыв будет осуществляться для людей с 21 до 30 лет.

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Весенний призыв в 2023 году вероятно будет проходить по старым правилам, без увеличения призывного возраста. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Не обязательно [весенний призыв по новым правилам] пройдет весной. Это один из возможных вариантов, <…> скорее всего, он не будет реализован», — отметил Картаполов. Об этом он рассказал в эфире РБК. Ранее генерал Картаполов заявил, что в России изначально будут призывать в армию молодых граждан с 18 до 30 лет. Он подчеркнул, что призыв по новым правилам может быть осуществлен уже с 2023 года. По его словам, после того, как будет наработана новая законодательная база, призыв будет осуществляться для людей с 21 до 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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