Власти Белгородской области подтвердили удары со стороны ВСУ по Щебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Также щебекинская администрация продолжает совершать обход домов по территории.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Telegram-канал «Настоящий Гладков»
Telegram-канал «Настоящий Гладков»
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Власти Белгородской области подтвердили удары со стороны ВСУ по Щебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Также щебекинская администрация продолжает совершать обход домов по территории. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.