Власти Белгородской области подтвердили сообщения об ударах по Шебекино. Фото

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Шебекино ВСУ поврежден рынок, пострадавших нет
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков заявил, что на месте инцидента работают оперативные службы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Белгородской области подтвердили удары со стороны ВСУ по Щебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Также щебекинская администрация продолжает совершать обход домов по территории.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Власти Белгородской области подтвердили удары со стороны ВСУ по Щебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Также щебекинская администрация продолжает совершать обход домов по территории. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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