Военный академик Бартош: США думают отправить Украине советские танки Т-72

16 января 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

У США есть несколько десятков советских танков Т-72 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут предоставить Украине около 70 советских танков Т-72, предварительно проведя модернизацию техники. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «У США есть около 70 советских танков и вполне могут их поставить. Они могли их приобрести в странах восточной Европы и использовать в качестве объектов для тренировок в борьбе с советскими технологиями. Это Т-72. США могут их модернизировать, поставить новые системы и придать им более-менее современный вид», — сказал Александр Бартош. По мнению военного академика, эти Т-72 могут стать частью новой тактики ВСУ после больших поставок бронетехники для Украины из стран Запада. «Эти танки будут взаимодействовать с той техникой, которые уже поставляют Германия, Франция, Великобритания и США. Они будут использованы для создания бронированных кулаков, на вершине которых будут тяжелые танки, а за ними пехота на бронетранспортерах», — уточнил эксперт. Ранее анонимный источник в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что поставки США на Украину новых боевых машин означают, что Киев пытается создать новый гаубичный дивизион, так как прежний был уничтожен армией России. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что первые тяжелые вооружения Запада уже прибыли в страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США могут предоставить Украине около 70 советских танков Т-72, предварительно проведя модернизацию техники. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «У США есть около 70 советских танков и вполне могут их поставить. Они могли их приобрести в странах восточной Европы и использовать в качестве объектов для тренировок в борьбе с советскими технологиями. Это Т-72. США могут их модернизировать, поставить новые системы и придать им более-менее современный вид», — сказал Александр Бартош. По мнению военного академика, эти Т-72 могут стать частью новой тактики ВСУ после больших поставок бронетехники для Украины из стран Запада. «Эти танки будут взаимодействовать с той техникой, которые уже поставляют Германия, Франция, Великобритания и США. Они будут использованы для создания бронированных кулаков, на вершине которых будут тяжелые танки, а за ними пехота на бронетранспортерах», — уточнил эксперт. Ранее анонимный источник в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что поставки США на Украину новых боевых машин означают, что Киев пытается создать новый гаубичный дивизион, так как прежний был уничтожен армией России. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что первые тяжелые вооружения Запада уже прибыли в страну.