15 января 2023

Мирошник: Киев оклеили указами о всеобщей мобилизации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
В украинских пабликах распространились фотографии с указами о всеобщей мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Голосеевском районе столицы Украины прямо в подъездах развесили приказы о всеобщей мобилизации. Об этом рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Утверждается, что там также размещены объявления о требованиях к военнообязанным до 31 января явиться в военкоматы.

«Киев оклеили указами о всеобщей мобилизации. У режима снова закончилась живая сила! Нужно пополнить! К новым западным поставкам оружия нужны новые украинские мобилизованные», — написал Мирошник в telegram-канале со ссылкой на украинские паблики.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США якобы из-за того, что боится поражений ВСУ. Еще в декабре начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что украинское правительство не планировало проводить новую волну мобилизации после Нового года, передает ФАН.

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В Голосеевском районе столицы Украины прямо в подъездах развесили приказы о всеобщей мобилизации. Об этом рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Утверждается, что там также размещены объявления о требованиях к военнообязанным до 31 января явиться в военкоматы. «Киев оклеили указами о всеобщей мобилизации. У режима снова закончилась живая сила! Нужно пополнить! К новым западным поставкам оружия нужны новые украинские мобилизованные», — написал Мирошник в telegram-канале со ссылкой на украинские паблики. Ранее военный эксперт Алексей Суконкин написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США якобы из-за того, что боится поражений ВСУ. Еще в декабре начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что украинское правительство не планировало проводить новую волну мобилизации после Нового года, передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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