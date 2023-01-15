Мирошник: Киев оклеили указами о всеобщей мобилизации. Фото

16 января 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

В украинских пабликах распространились фотографии с указами о всеобщей мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Голосеевском районе столицы Украины прямо в подъездах развесили приказы о всеобщей мобилизации. Об этом рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Утверждается, что там также размещены объявления о требованиях к военнообязанным до 31 января явиться в военкоматы. «Киев оклеили указами о всеобщей мобилизации. У режима снова закончилась живая сила! Нужно пополнить! К новым западным поставкам оружия нужны новые украинские мобилизованные», — написал Мирошник в telegram-канале со ссылкой на украинские паблики. Ранее военный эксперт Алексей Суконкин написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США якобы из-за того, что боится поражений ВСУ. Еще в декабре начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что украинское правительство не планировало проводить новую волну мобилизации после Нового года, передает ФАН.

В Голосеевском районе столицы Украины прямо в подъездах развесили приказы о всеобщей мобилизации. Об этом рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Утверждается, что там также размещены объявления о требованиях к военнообязанным до 31 января явиться в военкоматы. «Киев оклеили указами о всеобщей мобилизации. У режима снова закончилась живая сила! Нужно пополнить! К новым западным поставкам оружия нужны новые украинские мобилизованные», — написал Мирошник в telegram-канале со ссылкой на украинские паблики. Ранее военный эксперт Алексей Суконкин написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США якобы из-за того, что боится поражений ВСУ. Еще в декабре начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что украинское правительство не планировало проводить новую волну мобилизации после Нового года, передает ФАН.