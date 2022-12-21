Аналитик: Зеленский прилетел в США, испугавшись разгрома украинской армии

21 декабря 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Военный эксперт считает, что армия РФ предпримет большие действия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Суконкин. «Зеленский понимает, что сейчас армию его страны начнут бить серьезно и это надо парировать. Не зря сегодня пройдет коллегия Минобороны РФ с участием Путина, вероятно, что-то начнется в ближайшие дни или даже часы», — заявил Суконкин в интервью News.Ru. Он предположил, что в зоне спецоперации на Украине начнутся большие действия со стороны РФ, так как в России провели частичную мобилизацию, нарастили производство танков и вернули боевые машины «Терминатор». Суконкин заявил, что президент Украины «едет пиариться и послужить козырем для президента США Джо Байдена». Зеленский хочет упрекнуть США и Европу, которые делают заявления об истощении арсенала некоторых стран. Зеленский прилетит в США, которые оказывают Украине военную помощь. С ним встретится президент США Джо Байден. Планируется, что президенты обсудят санкции, обстановку на поле боя и поддержку Украины. Также Зеленский выступит в Конгрессе США. СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники, но Вашингтон их не предоставит.

Президент Украины Владимир Зеленский боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Суконкин. «Зеленский понимает, что сейчас армию его страны начнут бить серьезно и это надо парировать. Не зря сегодня пройдет коллегия Минобороны РФ с участием Путина, вероятно, что-то начнется в ближайшие дни или даже часы», — заявил Суконкин в интервью News.Ru. Он предположил, что в зоне спецоперации на Украине начнутся большие действия со стороны РФ, так как в России провели частичную мобилизацию, нарастили производство танков и вернули боевые машины «Терминатор». Суконкин заявил, что президент Украины «едет пиариться и послужить козырем для президента США Джо Байдена». Зеленский хочет упрекнуть США и Европу, которые делают заявления об истощении арсенала некоторых стран. Зеленский прилетит в США, которые оказывают Украине военную помощь. С ним встретится президент США Джо Байден. Планируется, что президенты обсудят санкции, обстановку на поле боя и поддержку Украины. Также Зеленский выступит в Конгрессе США. СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники, но Вашингтон их не предоставит.