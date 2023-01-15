В России введут новую льготу для героев СВО

«Ведомости»: герои России получат землю под фермерское хозяйство

16 января 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Группа парламентариев предлагают таким образом поддерживать участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуму РФ будут внесены поправки, благодаря которым герои России смогут получать участки под фермерское хозяйство и передавать их по наследству. С такой инициативой обратится группа парламентариев, среди которых сенатор Андрей Турчак. «Группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Дарья Лантратова (все — „Единая Россия“), внесет в Госдуму поправки, которые позволят Героям России получать участки под фермерское хозяйство и передавать эти „льготные“ земли по наследству», — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на текст законопроекта и сопроводительные письма к нему. Парламентарии предлагают таким образом поддерживать участников специальной военной операции. Согласно материалу, инициаторы законопроекта предлагают наделить близкого члена семьи правом на получение участка в случае смерти героя, даже если при жизни он не получил льготу. Таким правом, как говорится в документе, можно будет воспользоваться в порядке «приоритетности». Также льгота может передаваться при отказе членов семей от участка и даже если человек получил звание героя посмертно. Ранее URA.RU писало, что граждане России на основании нескольких прав могут претендовать на получение бесплатной земли. Россияне смогут получить участок по праву собственности, на постоянное бессрочное и безвозмездное пользование, а также благодаря особому статусу гражданина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму РФ будут внесены поправки, благодаря которым герои России смогут получать участки под фермерское хозяйство и передавать их по наследству. С такой инициативой обратится группа парламентариев, среди которых сенатор Андрей Турчак. «Группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Дарья Лантратова (все — „Единая Россия“), внесет в Госдуму поправки, которые позволят Героям России получать участки под фермерское хозяйство и передавать эти „льготные“ земли по наследству», — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на текст законопроекта и сопроводительные письма к нему. Парламентарии предлагают таким образом поддерживать участников специальной военной операции. Согласно материалу, инициаторы законопроекта предлагают наделить близкого члена семьи правом на получение участка в случае смерти героя, даже если при жизни он не получил льготу. Таким правом, как говорится в документе, можно будет воспользоваться в порядке «приоритетности». Также льгота может передаваться при отказе членов семей от участка и даже если человек получил звание героя посмертно. Ранее URA.RU писало, что граждане России на основании нескольких прав могут претендовать на получение бесплатной земли. Россияне смогут получить участок по праву собственности, на постоянное бессрочное и безвозмездное пользование, а также благодаря особому статусу гражданина.