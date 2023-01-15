Пермяки продают базу отдыха из-за переезда в другой регион

16 января 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

База рассчитана для семейного отдыха (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки продают базу отдыха в 50 километрах от Перми из-за переезда в другой регион. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей, говорится на популярном портале бесплатных объявлений. «Ищем новых хозяев готового бизнеса для отдыха людей. Местонахождение: 3,5 км от Усть-Качки, 50 км от Перми. Это наше семейное дело, в которое мы вложили душу. Причина продажи — переезд в другой регион», — говорится в объявлении. На территории находятся два гостевых дома, баня, сад, две беседки с мангальными зонами и пирс. По словам владельцев, база рассчитана для спокойного семейного отдыха и не подходит для массовых мероприятий. Стоимость готового бизнеса — 15 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Суксунском районе Пермского края продается туристическая база отдыха, состоящая из развлекательного комплекса, банкетного зала и отеля. По словам владельца бизнеса, вековые сосны на территории базы помогут отдохнуть и выздороветь.

Пермяки продают базу отдыха в 50 километрах от Перми из-за переезда в другой регион. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей, говорится на популярном портале бесплатных объявлений. «Ищем новых хозяев готового бизнеса для отдыха людей. Местонахождение: 3,5 км от Усть-Качки, 50 км от Перми. Это наше семейное дело, в которое мы вложили душу. Причина продажи — переезд в другой регион», — говорится в объявлении. На территории находятся два гостевых дома, баня, сад, две беседки с мангальными зонами и пирс. По словам владельцев, база рассчитана для спокойного семейного отдыха и не подходит для массовых мероприятий. Стоимость готового бизнеса — 15 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Суксунском районе Пермского края продается туристическая база отдыха, состоящая из развлекательного комплекса, банкетного зала и отеля. По словам владельца бизнеса, вековые сосны на территории базы помогут отдохнуть и выздороветь.