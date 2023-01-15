В России создадут единую платежку за ЖКУ

16 января 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКУ — с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России могут появиться единые платежные документы с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Такую возможность обсуждает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой), письмо с распоряжением отправлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и другие ведомства. «Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят», — пояснил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук, передают «Известия». Он напомнил, что обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды, однако там не указано на что конкретно требуются средства. «Введение единой платежки повысит собираемость платы за ЖКХ», — отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Она считает, что человек может случайно растерять некоторые документы и упустить из виду, что нужно оплатить за какие-то услуги. «Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает», — подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Ране стало известно о том, что Минстрой, Минэкономразвития и ФАС России разрабатывают проект по внедрению единых стандартов и стоимости услуг, которые предоставляют гражданам управляющие компании. Речь идет о таких услугах управляющих компаний, как уборка подъездов, уход за придомовой территорией, общедомовой ремонт, содержание лифтов и прочее. Сегодня все компании, предоставляющие услуги, работают по-разному, так как нет единых стандартов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что потребители платят одинаковые суммы, но при этом качество получаемых услуг сильно отличается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России могут появиться единые платежные документы с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Такую возможность обсуждает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой), письмо с распоряжением отправлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и другие ведомства. «Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят», — пояснил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук, передают «Известия». Он напомнил, что обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды, однако там не указано на что конкретно требуются средства. «Введение единой платежки повысит собираемость платы за ЖКХ», — отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Она считает, что человек может случайно растерять некоторые документы и упустить из виду, что нужно оплатить за какие-то услуги. «Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает», — подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Ране стало известно о том, что Минстрой, Минэкономразвития и ФАС России разрабатывают проект по внедрению единых стандартов и стоимости услуг, которые предоставляют гражданам управляющие компании. Речь идет о таких услугах управляющих компаний, как уборка подъездов, уход за придомовой территорией, общедомовой ремонт, содержание лифтов и прочее. Сегодня все компании, предоставляющие услуги, работают по-разному, так как нет единых стандартов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что потребители платят одинаковые суммы, но при этом качество получаемых услуг сильно отличается.