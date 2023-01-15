15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Жительница Кургана отсудила компенсацию за украденный телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Ответчик должна выплатить 50 тысяч рублей Фото:

Жительница Кургана через суд добилась выплаты компенсации морального вреда за украденный телефон. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Потерпевшая обратилась в суд с иском о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Приговором суда ответчик признана виновной в краже телефона стоимостью 5 700 рублей, в чехле, с защитным стеклом и картой памяти. Таким образом истцу причинен материальный ущерб в размере 7 150 рублей. Также из-за кражи телефона она осталась без связи с родными, поэтому просит суд взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда», — говорится в документе.

Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 7 150 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Также женщина должна оплатить судебные расходы и госпошлину.

Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска отсудила деньги у управляющей компании за сбор мусора. Согласно решению суда, компания должна вернуть истцу 5 160 рублей.

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Жительница Кургана через суд добилась выплаты компенсации морального вреда за украденный телефон. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Потерпевшая обратилась в суд с иском о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Приговором суда ответчик признана виновной в краже телефона стоимостью 5 700 рублей, в чехле, с защитным стеклом и картой памяти. Таким образом истцу причинен материальный ущерб в размере 7 150 рублей. Также из-за кражи телефона она осталась без связи с родными, поэтому просит суд взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда», — говорится в документе. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 7 150 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Также женщина должна оплатить судебные расходы и госпошлину. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска отсудила деньги у управляющей компании за сбор мусора. Согласно решению суда, компания должна вернуть истцу 5 160 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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