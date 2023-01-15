Жительница Кургана отсудила компенсацию за украденный телефон

16 января 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Ответчик должна выплатить 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана через суд добилась выплаты компенсации морального вреда за украденный телефон. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Потерпевшая обратилась в суд с иском о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Приговором суда ответчик признана виновной в краже телефона стоимостью 5 700 рублей, в чехле, с защитным стеклом и картой памяти. Таким образом истцу причинен материальный ущерб в размере 7 150 рублей. Также из-за кражи телефона она осталась без связи с родными, поэтому просит суд взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда», — говорится в документе. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 7 150 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Также женщина должна оплатить судебные расходы и госпошлину. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска отсудила деньги у управляющей компании за сбор мусора. Согласно решению суда, компания должна вернуть истцу 5 160 рублей.

Жительница Кургана через суд добилась выплаты компенсации морального вреда за украденный телефон. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Потерпевшая обратилась в суд с иском о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Приговором суда ответчик признана виновной в краже телефона стоимостью 5 700 рублей, в чехле, с защитным стеклом и картой памяти. Таким образом истцу причинен материальный ущерб в размере 7 150 рублей. Также из-за кражи телефона она осталась без связи с родными, поэтому просит суд взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда», — говорится в документе. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 7 150 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Также женщина должна оплатить судебные расходы и госпошлину. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска отсудила деньги у управляющей компании за сбор мусора. Согласно решению суда, компания должна вернуть истцу 5 160 рублей.