Жительница Шадринска заставила управкомпанию вернуть плату за мусор

В Шадринске УК несколько лет незаконно начисляла жильцам плату за сбор ртутьсодержащего мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска отсудила у управляющей компании «Русский дом» оплату за сбор ртутьсодержащего мусора и компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров, которому собственница квартиры пожаловалась на УК.

«Жительница дома № 25 по ул. Карла Либкнехта обратилась с жалобой на управкомпанию „Русский дом“. Она сообщила, что УК в течение нескольких лет ежемесячно начисляет по 1,03 рублей с каждого квадратного метра за сбор отходов I—IV классов опасности (ртутьсодержащих отходов). Я подготовил обращение в прокуратуру, выяснили, что управляющая компания не только не определила места сбора таких ртутьсодержащих отходов, но и не имеет лицензии на такую деятельность. Добровольно УК пересчитывать плату и возвращать деньги отказалась. Мы обратились в суд, в результате с ООО УК „Русский дом“ взыскана необоснованно начисленная оплата и компенсация морального вреда», — рассказал Бухаров.

Согласно решению суда, управкомпания должна вернуть истцу 1440 рублей в счет возмещения необоснованно начисленной оплаты коммунальных услуг, 3000 рублей в счет компенсации морального вреда и 720 рублей в счет оплаты штрафа. Бухаров отмечает, что другие жители домов, которым УК начисляла плату за сбор ртутьсодержащих отходов, также могут обратиться в компанию с заявлением о перерасчете платы, а если УК откажет, то подать иск в суд.