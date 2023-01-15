Немецкий политик жестко ответил на требования Украины

Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado, потому что ФРГ не хочет столкновения с Россией. Так на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставке самолетов ответил немецкий политик Гауке Шульц в соцсетях.
«Вы никогда не получите Tornado. Они благополучно размещены здесь, с нами, в Ягеле (Германия — прим. URA.RU). Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Гауке Шульц в своем twitter-аккаунте.
Киевские власти неоднократно просят лидеров западных стран о военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ранее британские СМИ, ссылаясь на официальные источники, писали о том, что Великобритания передаст Украине боевые танки Challenger 2, о которых неоднократно просили украинские власти.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado, потому что ФРГ не хочет столкновения с Россией. Так на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставке самолетов ответил немецкий политик Гауке Шульц в соцсетях. «Вы никогда не получите Tornado. Они благополучно размещены здесь, с нами, в Ягеле (Германия — прим. URA.RU). Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Гауке Шульц в своем twitter-аккаунте. Киевские власти неоднократно просят лидеров западных стран о военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ранее британские СМИ, ссылаясь на официальные источники, писали о том, что Великобритания передаст Украине боевые танки Challenger 2, о которых неоднократно просили украинские власти.