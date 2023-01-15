Немецкий политик жестко ответил на требования Украины

Немецкий политик Шульц: Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado

16 января 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Гауке Шульц отверг просьбу Украины о боевых самолетах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado, потому что ФРГ не хочет столкновения с Россией. Так на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставке самолетов ответил немецкий политик Гауке Шульц в соцсетях. «Вы никогда не получите Tornado. Они благополучно размещены здесь, с нами, в Ягеле (Германия — прим. URA.RU). Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Гауке Шульц в своем twitter-аккаунте. Киевские власти неоднократно просят лидеров западных стран о военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ранее британские СМИ, ссылаясь на официальные источники, писали о том, что Великобритания передаст Украине боевые танки Challenger 2, о которых неоднократно просили украинские власти.

Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado, потому что ФРГ не хочет столкновения с Россией. Так на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставке самолетов ответил немецкий политик Гауке Шульц в соцсетях. «Вы никогда не получите Tornado. Они благополучно размещены здесь, с нами, в Ягеле (Германия — прим. URA.RU). Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Гауке Шульц в своем twitter-аккаунте. Киевские власти неоднократно просят лидеров западных стран о военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ранее британские СМИ, ссылаясь на официальные источники, писали о том, что Великобритания передаст Украине боевые танки Challenger 2, о которых неоднократно просили украинские власти.