15 января 2023

Немецкий политик жестко ответил на требования Украины

Немецкий политик Шульц: Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado
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НАТО. Москва, нато, nato
Гауке Шульц отверг просьбу Украины о боевых самолетах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado, потому что ФРГ не хочет столкновения с Россией. Так на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставке самолетов ответил немецкий политик Гауке Шульц в соцсетях.

«Вы никогда не получите Tornado. Они благополучно размещены здесь, с нами, в Ягеле (Германия — прим. URA.RU). Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Гауке Шульц в своем twitter-аккаунте.

Киевские власти неоднократно просят лидеров западных стран о военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ранее британские СМИ, ссылаясь на официальные источники, писали о том, что Великобритания передаст Украине боевые танки Challenger 2, о которых неоднократно просили украинские власти.

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Украина никогда не получит от Германии боевые самолеты Tornado, потому что ФРГ не хочет столкновения с Россией. Так на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о поставке самолетов ответил немецкий политик Гауке Шульц в соцсетях. «Вы никогда не получите Tornado. Они благополучно размещены здесь, с нами, в Ягеле (Германия — прим. URA.RU). Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Гауке Шульц в своем twitter-аккаунте. Киевские власти неоднократно просят лидеров западных стран о военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ранее британские СМИ, ссылаясь на официальные источники, писали о том, что Великобритания передаст Украине боевые танки Challenger 2, о которых неоднократно просили украинские власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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