В МИД РФ заявили об агрессии Запада против российских дипломатов

16 января 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Сотрудники российских посольств подвергаются агрессии, отметил Евгений Иванов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Западные страны, вопреки своим обязательствам, допускают агрессию по отношению к российским посольствам и их сотрудникам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. «Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия», — заявил Иванов в разговоре с ТАСС. Замминистра иностранных дел пояснил, что здания российских посольств в ряде западных стран неоднократно подвергались попыткам поджога, а их сотрудники неоднократно сталкивались с разного рода агрессией. Ранее Иванов заявлял о невыполнимых требованиях Евросоюза для получения россиянами виз. При этом, по словам замминистра иностранных дел, страны ЕС формально не отказывают гражданам России в выдаче виз, отмечает «Национальная служба новостей». Сенатор Клишас, комментируя заявление замминистра иностранных дел, призвал российский МИД к жестким ответным мерам против ЕС.

Западные страны, вопреки своим обязательствам, допускают агрессию по отношению к российским посольствам и их сотрудникам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. «Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия», — заявил Иванов в разговоре с ТАСС. Замминистра иностранных дел пояснил, что здания российских посольств в ряде западных стран неоднократно подвергались попыткам поджога, а их сотрудники неоднократно сталкивались с разного рода агрессией. Ранее Иванов заявлял о невыполнимых требованиях Евросоюза для получения россиянами виз. При этом, по словам замминистра иностранных дел, страны ЕС формально не отказывают гражданам России в выдаче виз, отмечает «Национальная служба новостей». Сенатор Клишас, комментируя заявление замминистра иностранных дел, призвал российский МИД к жестким ответным мерам против ЕС.