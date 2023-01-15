15 января 2023

В МИД РФ заявили об агрессии Запада против российских дипломатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, чиновники, заседание, депутаты
Сотрудники российских посольств подвергаются агрессии, отметил Евгений Иванов Фото:

Западные страны, вопреки своим обязательствам, допускают агрессию по отношению к российским посольствам и их сотрудникам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия», — заявил Иванов в разговоре с ТАСС. Замминистра иностранных дел пояснил, что здания российских посольств в ряде западных стран неоднократно подвергались попыткам поджога, а их сотрудники неоднократно сталкивались с разного рода агрессией.

Ранее Иванов заявлял о невыполнимых требованиях Евросоюза для получения россиянами виз. При этом, по словам замминистра иностранных дел, страны ЕС формально не отказывают гражданам России в выдаче виз, отмечает «Национальная служба новостей». Сенатор Клишас, комментируя заявление замминистра иностранных дел, призвал российский МИД к жестким ответным мерам против ЕС.

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Западные страны, вопреки своим обязательствам, допускают агрессию по отношению к российским посольствам и их сотрудникам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. «Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия», — заявил Иванов в разговоре с ТАСС. Замминистра иностранных дел пояснил, что здания российских посольств в ряде западных стран неоднократно подвергались попыткам поджога, а их сотрудники неоднократно сталкивались с разного рода агрессией. Ранее Иванов заявлял о невыполнимых требованиях Евросоюза для получения россиянами виз. При этом, по словам замминистра иностранных дел, страны ЕС формально не отказывают гражданам России в выдаче виз, отмечает «Национальная служба новостей». Сенатор Клишас, комментируя заявление замминистра иностранных дел, призвал российский МИД к жестким ответным мерам против ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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