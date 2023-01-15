15 января 2023
14 января 2023

Мэр Челябинска пригрозила миллионными штрафами за плохую уборку дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, уборка снега, трактор, комунальщики
После 17 января к уже начисленным штрафам дорожникам могут начислить новые Фото:

Подрядчики, не выполнившие обязательства по уборке дорог в Челябинске, будут оштрафованы на 3,1 млн рублей. Об этом доложил 16 января в ходе аппаратного совещания главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр Андрей Ксензов.

«Среди претензий к подрядчикам — недостаточно активный вывоз снега, очистка остановочных комплексов и другие. В итоге за первую декаду января им предъявлены санкции на 3,1 млн рублей», — сообщил Ксензов.

Он также добавил, что прошедшие выходные городские чиновники посвятили контрольным объездам, составив очередной список недостатков. Отработать их должны до 17 января.

«На конец недели прогнозируется изменение погоды: мокрый снег, дождь, температурные переходы через ноль градусов. Поэтому на работе подрядчиков нужен жесткий акцент: если требования контрактов и комитета дорожного хозяйства не исполняются — будем работать через санкции. Может, так они лучше поймут, что нужно лучше убирать на дорогах колейность в установленные сроки», — резюмировала Котова.

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Подрядчики, не выполнившие обязательства по уборке дорог в Челябинске, будут оштрафованы на 3,1 млн рублей. Об этом доложил 16 января в ходе аппаратного совещания главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр Андрей Ксензов. «Среди претензий к подрядчикам — недостаточно активный вывоз снега, очистка остановочных комплексов и другие. В итоге за первую декаду января им предъявлены санкции на 3,1 млн рублей», — сообщил Ксензов. Он также добавил, что прошедшие выходные городские чиновники посвятили контрольным объездам, составив очередной список недостатков. Отработать их должны до 17 января. «На конец недели прогнозируется изменение погоды: мокрый снег, дождь, температурные переходы через ноль градусов. Поэтому на работе подрядчиков нужен жесткий акцент: если требования контрактов и комитета дорожного хозяйства не исполняются — будем работать через санкции. Может, так они лучше поймут, что нужно лучше убирать на дорогах колейность в установленные сроки», — резюмировала Котова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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