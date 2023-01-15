15 января 2023
14 января 2023

Врачи рассказали, как свердловчанам восстановиться после ОРВИ

Гемотест: переболевшим ОРВИ следует соблюдать строгую диету
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прием у врача, участковый врач, терапевт, лечение, медицина, доктор, осмотр у врача
Медик отметила, что распространенное состояние после ОРВИ — постоянная усталость и слабость Фото:

Для борьбы с ОРВИ необходимо не только избавиться от симптомов, но и восстановиться после болезни. В первую очередь специалист рекомендует восстановить работу пищеварительной системы. Об этом URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«После атаки вируса организму нужно время, чтобы восстановиться. Поэтому лучше возвращаться к привычному режиму жизни постепенно. В первую неделю после исчезновения симптомов — насморка, кашля, температуры — необходимо прислушиваться к своему самочувствию, стремиться вести здоровый образ жизни», — рекомендует врач-эксперт Кашух.

На фоне воспаления аппетит может снизиться вплоть до его отсутствия. «Рекомендуется придерживаться щадящего питания без мучного, жирной и острой пищи, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на ЖКТ. Стоит отдать предпочтение нежирной рыбе и постному мясу, термически обработанным овощам и фруктам, кашам из цельного зерна и кисломолочным продуктам», — отметила медик.

Распространенное состояние после ОРВИ — постоянная усталость и слабость. «Чтобы помочь себе восстановиться, необходимо избегать повышенной нагрузки, обеспечивать качественный отдых и сон. Пользу принесут прогулки на свежем воздухе. Тяжелые физические нагрузки лучше вводить не ранее двух недель после болезни», — резюмировала Кашух.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом. В области уже зафиксировано свыше 37 000 случаев заражения.

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Для борьбы с ОРВИ необходимо не только избавиться от симптомов, но и восстановиться после болезни. В первую очередь специалист рекомендует восстановить работу пищеварительной системы. Об этом URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «После атаки вируса организму нужно время, чтобы восстановиться. Поэтому лучше возвращаться к привычному режиму жизни постепенно. В первую неделю после исчезновения симптомов — насморка, кашля, температуры — необходимо прислушиваться к своему самочувствию, стремиться вести здоровый образ жизни», — рекомендует врач-эксперт Кашух. На фоне воспаления аппетит может снизиться вплоть до его отсутствия. «Рекомендуется придерживаться щадящего питания без мучного, жирной и острой пищи, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на ЖКТ. Стоит отдать предпочтение нежирной рыбе и постному мясу, термически обработанным овощам и фруктам, кашам из цельного зерна и кисломолочным продуктам», — отметила медик. Распространенное состояние после ОРВИ — постоянная усталость и слабость. «Чтобы помочь себе восстановиться, необходимо избегать повышенной нагрузки, обеспечивать качественный отдых и сон. Пользу принесут прогулки на свежем воздухе. Тяжелые физические нагрузки лучше вводить не ранее двух недель после болезни», — резюмировала Кашух. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом. В области уже зафиксировано свыше 37 000 случаев заражения.
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