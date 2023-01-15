Военные разведчики записали обращение к жителям курганского города. Видео

16 января 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Разведрота из зоны СВО поблагодарила жителей Шадринска за помощь Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные из разведроты, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринск (Курганская область). Видео опубликовано на странице шадринского военно-патриотического клуба «Феникс». «До нас дошла гуманитарная помощь из Челябинской области <…> и города Шадринск», — рассказывает на кадрах видео военный в камуфляже. Военные поблагодарили за участие граждан, которые приняли участие в мероприятии по сбору вещей для военных. Отдельную благодарность разведчики выразили руководству шадринского завода «Дельта Технология», предпринимателям, а также участникам военно-патриотического клуба «Феникс». По словам военных, полученная помощь из Челябинской и Курганской областей «поможет им на боевых позициях». Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Анастасия Романович опубликовала в своих соцсетях видео из зоны боевых действий. В нем морские пехотинцы благодарят курганцев за присланную помощь.

Военные из разведроты, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринск (Курганская область). Видео опубликовано на странице шадринского военно-патриотического клуба «Феникс». «До нас дошла гуманитарная помощь из Челябинской области <…> и города Шадринск», — рассказывает на кадрах видео военный в камуфляже. Военные поблагодарили за участие граждан, которые приняли участие в мероприятии по сбору вещей для военных. Отдельную благодарность разведчики выразили руководству шадринского завода «Дельта Технология», предпринимателям, а также участникам военно-патриотического клуба «Феникс». По словам военных, полученная помощь из Челябинской и Курганской областей «поможет им на боевых позициях». Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Анастасия Романович опубликовала в своих соцсетях видео из зоны боевых действий. В нем морские пехотинцы благодарят курганцев за присланную помощь.