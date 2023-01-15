15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Военные разведчики записали обращение к жителям курганского города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, война, технологии, виртуальность, разведка
Разведрота из зоны СВО поблагодарила жителей Шадринска за помощь Фото:
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Военные из разведроты, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринск (Курганская область). Видео опубликовано на странице шадринского военно-патриотического клуба «Феникс».

«До нас дошла гуманитарная помощь из Челябинской области <…> и города Шадринск», — рассказывает на кадрах видео военный в камуфляже. Военные поблагодарили за участие граждан, которые приняли участие в мероприятии по сбору вещей для военных.

Отдельную благодарность разведчики выразили руководству шадринского завода «Дельта Технология», предпринимателям, а также участникам военно-патриотического клуба «Феникс». По словам военных, полученная помощь из Челябинской и Курганской областей «поможет им на боевых позициях».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Анастасия Романович опубликовала в своих соцсетях видео из зоны боевых действий. В нем морские пехотинцы благодарят курганцев за присланную помощь.

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Военные из разведроты, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринск (Курганская область). Видео опубликовано на странице шадринского военно-патриотического клуба «Феникс». «До нас дошла гуманитарная помощь из Челябинской области <…> и города Шадринск», — рассказывает на кадрах видео военный в камуфляже. Военные поблагодарили за участие граждан, которые приняли участие в мероприятии по сбору вещей для военных. Отдельную благодарность разведчики выразили руководству шадринского завода «Дельта Технология», предпринимателям, а также участникам военно-патриотического клуба «Феникс». По словам военных, полученная помощь из Челябинской и Курганской областей «поможет им на боевых позициях». Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Анастасия Романович опубликовала в своих соцсетях видео из зоны боевых действий. В нем морские пехотинцы благодарят курганцев за присланную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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