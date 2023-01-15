Прокуратура проверит школу, где первоклассники учились в холодной библиотеке

В Златоусте Челябинской области прокуратура проверит школу, где первоклассников отправили учиться в холодную библиотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратурой области организована проверка, о нарушениях в деятельности МАОУ „Средняя общеобразовательная школа № 21“ Златоуста. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав учащихся образовательного учреждения, исполнению законодательства об образовании, а также о комплексной безопасности. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщается в ведомстве.
Ранее в соцсетях жители заявили, что вложили много денег и сил в ремонт школы. Но занятия для школьников стали проводить в непредназначенном для этого месте.
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