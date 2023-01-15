15 января 2023

Прокуратура проверит школу, где первоклассники учились в холодной библиотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Проверка проведется по публикации в соцсети Фото:

В Златоусте Челябинской области прокуратура проверит школу, где первоклассников отправили учиться в холодную библиотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой области организована проверка, о нарушениях в деятельности МАОУ „Средняя общеобразовательная школа № 21“ Златоуста. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав учащихся образовательного учреждения, исполнению законодательства об образовании, а также о комплексной безопасности. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщается в ведомстве.

Ранее в соцсетях жители заявили, что вложили много денег и сил в ремонт школы. Но занятия для школьников стали проводить в непредназначенном для этого месте.

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В Златоусте Челябинской области прокуратура проверит школу, где первоклассников отправили учиться в холодную библиотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой области организована проверка, о нарушениях в деятельности МАОУ „Средняя общеобразовательная школа № 21“ Златоуста. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав учащихся образовательного учреждения, исполнению законодательства об образовании, а также о комплексной безопасности. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщается в ведомстве. Ранее в соцсетях жители заявили, что вложили много денег и сил в ремонт школы. Но занятия для школьников стали проводить в непредназначенном для этого месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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