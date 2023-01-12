Первоклассников Златоуста отправили учиться в холодную школьную библиотеку

По словам родителей, в кабинете очень холодно и отсутствует доска для занятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) учеников начальной школы из-за нехватки кабинетов отправили учиться в библиотеку после закрытия аварийной школы № 21. По словам родителей, в новом помещении школы №5, куда перевели первоклассников, очень холодно и отсутствует доска для занятий. Об этом жители сообщают в социальных сетях.

«Златоустовская школа №21 находится в аварийном состоянии и учеников школы переводят в школу №27, где учатся лишь начальные классы. А наших деток с 1 по 4 класс переводят в школу №5, где абсолютно не хватает кабинетов и наши дети должны обучаться в библиотеке данного учреждения. Школе самой необходим ремонт: кабинеты в ужасном состоянии, холодно и нет доски», — написали родители в группе «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

Родители отмечают, что вложили очень много своих денег своих и сил в ремонт кабинетов школы №27 и теперь, по их мнению, детей переводят в место, которое не предназначено для обучения. Они просят губернатора Алексея Текслера помочь им разобраться в данной ситуации.

«Сейчас специализированной организацией проводится комплексное обследование школы №21, по результатам которой будет принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Учебный процесс будет организован в двух зданиях, находящихся в шаговой доступности и являющихся структурными подразделениями этой школы», — прокомментировали ситуацию в управлении образования и молодежной политики мэрии Златоуста.

В мэрии добавили, что помещения в двух школах №27 и №5 отремонтированы и соответствуют всем нормами СанПиН. Также по словам чиновников, школьные кабинеты оснащены всем необходимым учебным оборудованием и учебный процесс не пострадает.