Жителям ЯНАО, переболевшим гриппом и COVID-19, не советуют окунаться в прорубь

16 января 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Воздержаться от купания в ледяной воде нужно минимум в течение месяца после выздоровления, пояснил доктор Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям ЯНАО, переболевшим гриппом или коронавирусной инфекцией, нельзя окунаться в ледяную воду минимум в течение месяца с момента выздоровления. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Если вы переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме, воздержаться от купания в ледяной воде нужно минимум в течение месяца после выздоровления. Даже если вы чувствуете себя полностью здоровым, ваша иммунная система „отбила“ серьезную вирусную атаку, поэтому до полного восстановления подвергать организм дополнительным испытаниям не стоит», — уточнил он. Токарев также рекомендует отказаться от крещенского купания тем, у кого состояние при болезни было среднетяжелое или тяжелое. Чтобы быстрее восстановиться ямальцам необходимо заниматься дыхательной гимнастикой, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек и соблюдать рекомендации врача по реабилитации. Ранее доктор наук рассказал, как жителям региона правильно подготовиться к крещенскому купанию. Врач рекомендовал готовиться к омовению за несколько месяцев.

Жителям ЯНАО, переболевшим гриппом или коронавирусной инфекцией, нельзя окунаться в ледяную воду минимум в течение месяца с момента выздоровления. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Если вы переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме, воздержаться от купания в ледяной воде нужно минимум в течение месяца после выздоровления. Даже если вы чувствуете себя полностью здоровым, ваша иммунная система „отбила“ серьезную вирусную атаку, поэтому до полного восстановления подвергать организм дополнительным испытаниям не стоит», — уточнил он. Токарев также рекомендует отказаться от крещенского купания тем, у кого состояние при болезни было среднетяжелое или тяжелое. Чтобы быстрее восстановиться ямальцам необходимо заниматься дыхательной гимнастикой, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек и соблюдать рекомендации врача по реабилитации. Ранее доктор наук рассказал, как жителям региона правильно подготовиться к крещенскому купанию. Врач рекомендовал готовиться к омовению за несколько месяцев.