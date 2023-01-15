15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В Тюмени «обвалятся» цены на жилье класса «комфорт»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, полет, новостройки, отпуск, самолет, многоквартирный дом, перелет, панелька, квартал, полет на самолете
Причиной скорого падения цен эксперты называют снижение спроса Фото:

В Тюмени ожидают снижения цен на жилье комфорт-класса. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюмени Светлана Бабушкина. По ее словам, сейчас цены в этом сегменте неадекватно завышены.

«Мы ожидаем снижения стоимости квадратного метра в сегменте „комфорт“, там сейчас снижается спрос. Продавцы завышают цену, при этом площади там не адекватны цене», — пояснила URA.RU Бабушкина.

По данным аналитики федерального агентства «Этажи», за последние три месяца спрос на квартиры комфорт-класса упал почти на 10%. Эксперты объясняют это более адекватным соотношением стоимости и площади в сегменте «эконом» и привлекательными ипотечными программами. В этом сегменте падения центы риэлторы не ждут.

«Недвижимость „эконом“ и так привлекательна, там застройщики нацелены на массового покупателя, много льготных программ ипотечного кредитования. Там цена стабильна, и мы ожидаем, что на загородную недвижимость цена тоже не будет ни расти, ни падать», — добавила в беседе с агентством Бабушкина.

Ранее URA.RU рассказало, почему в Тюмени не хватает элитной недвижимости. Основная причина — недостаток земли под такую застройку.

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В Тюмени ожидают снижения цен на жилье комфорт-класса. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюмени Светлана Бабушкина. По ее словам, сейчас цены в этом сегменте неадекватно завышены. «Мы ожидаем снижения стоимости квадратного метра в сегменте „комфорт“, там сейчас снижается спрос. Продавцы завышают цену, при этом площади там не адекватны цене», — пояснила URA.RU Бабушкина. По данным аналитики федерального агентства «Этажи», за последние три месяца спрос на квартиры комфорт-класса упал почти на 10%. Эксперты объясняют это более адекватным соотношением стоимости и площади в сегменте «эконом» и привлекательными ипотечными программами. В этом сегменте падения центы риэлторы не ждут. «Недвижимость „эконом“ и так привлекательна, там застройщики нацелены на массового покупателя, много льготных программ ипотечного кредитования. Там цена стабильна, и мы ожидаем, что на загородную недвижимость цена тоже не будет ни расти, ни падать», — добавила в беседе с агентством Бабушкина. Ранее URA.RU рассказало, почему в Тюмени не хватает элитной недвижимости. Основная причина — недостаток земли под такую застройку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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