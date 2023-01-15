В Тюмени «обвалятся» цены на жилье класса «комфорт»

В Тюмени ожидают снижения цен на жилье комфорт-класса. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюмени Светлана Бабушкина. По ее словам, сейчас цены в этом сегменте неадекватно завышены.
«Мы ожидаем снижения стоимости квадратного метра в сегменте „комфорт“, там сейчас снижается спрос. Продавцы завышают цену, при этом площади там не адекватны цене», — пояснила URA.RU Бабушкина.
По данным аналитики федерального агентства «Этажи», за последние три месяца спрос на квартиры комфорт-класса упал почти на 10%. Эксперты объясняют это более адекватным соотношением стоимости и площади в сегменте «эконом» и привлекательными ипотечными программами. В этом сегменте падения центы риэлторы не ждут.
«Недвижимость „эконом“ и так привлекательна, там застройщики нацелены на массового покупателя, много льготных программ ипотечного кредитования. Там цена стабильна, и мы ожидаем, что на загородную недвижимость цена тоже не будет ни расти, ни падать», — добавила в беседе с агентством Бабушкина.
Ранее URA.RU рассказало, почему в Тюмени не хватает элитной недвижимости. Основная причина — недостаток земли под такую застройку.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».