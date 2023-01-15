Крупную компанию из империи Тунгусова покупает участник свердловского «клуба олигархов»

Сергей Мазуркевич (на заднем плане) является товарищем для некоторых городских и областных топ-чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым владельцем «Треста Уралтранспецстрой» (УТСС) — одного из ключевых подрядчиков свердловских властей на дорожных ремонтах — будет бизнесмен Сергей Мазуркевич, занимающийся производством стройматериалов и перевозками. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

«Ожидается, что соглашение оформят в начале февраля», — поделился собеседник. Сам Мазуркевич от комментариев по теме пока воздерживается. Дозвониться до приемной основного бенефициара УТСС Дмитрия Головина к моменту публикации не удалось.

О том, что он продает актив, URA.RU сообщило в декабре 2022-го. Долгое время Головина и контролируемое им предприятие связывали с опальным бывшим вице-мэром Екатеринбурга, экс-вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. «Его [Головина] некоторые до сих пор называют „тунгусовским“», — говорит один из знакомых бизнесмена. Однако продажу называют личным решением Головина. Одна из предполагаемых причин — усталость от большого количества проверок и желание сконцентрироваться на других направлениях.

Сейчас Дмитрий Головин владеет 32,42% акций УТСС, другие крупные акционеры — Владимир Головин (23,28%) и Михаил Малиновских (14,93%). По информации из открытых источников, прямо сейчас УТСС реализует несколько подрядов на миллиарды рублей. Самые заметные из них — строительство ЕКАД, трамвайной ветки в Академическом районе, Александровского бульвара, улицы Чкалова, а также ремонт улиц Шейнкмана и Объездной дороги в Екатеринбурге.

По словам одного из источников URA.RU, приобретение УТСС позволит Мазуркевичу сконцентрировать в своих руках весь производственный цикл (от изготовления материалов до их применения) и расширить присутствие в других регионах. Среди прочего Мазуркевич известен как один из видных участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), именуемого «клубом олигархов».