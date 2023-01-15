Бастрыкин поручил проверить деятельность депутата из Челябинска

По мнению коллеги-депутата, Марсель Хазиев ведет антироссийскую деятельность из Грузии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной деятельности депутата Центрального района Челябинска Марселя Хазиева. Поводом послужило обращение коллеги Хазиева, депутата Тракторозаводского района Александра Курочкина, подтвердили URA.RU в региональном следственном управлении.

«В СМИ сообщается о направлении обращения к руководству СК России о совершении нарушений и других противоправных действий со стороны районного депутата Челябинска. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П. Г. провести процессуальную проверку по озвученной в СМИ информации, по результатам которой представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — пояснили в пресс-службе СКР.

Как утверждает Курочкин в своем обращении (копия имеется в распоряжении URA.RU), после объявления в России частичной мобилизации Хазиев выехал в Грузию, откуда «по канонам сетевого маркетинга» организовал платные дистанционные курсы «Психология и Политология/Метод Хазиева». По мнению Курочкина, сумма уже собранных средств приближается к полумиллиону рублей, что позволяет обеспечить годовое проживание Хазиева за границей. Завербованные им на курсы люди будут использованы за собственные деньги как «пехота» на муниципальных выборах в интересах самого Хазиева либо других кандидатов, считает Курочкин.

Кроме того, указал Курочкин, в соцсетях Хазиева регулярно публикуются комментарии, дискредитирующие политику российских властей и специальную военную операцию на Украине. В связи с чем депутат просит проверить деятельность коллеги на предмет соответствия ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях). Скрины таких высказываний он приложил к своему заявлению.

В пресс-службе регионального СУ СКР подтвердили URA.RU, что речь действительно идет о Марселе Хазиеве. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа.