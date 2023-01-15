Тюменцев возмутило полуразрушенное отделение почты. Фото

В Тюмени отделение «Почты России» вызвало опасение у местных жителей

16 января 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Состояние отделения почты на улице Ершова возмутило горожан Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Состояние тюменского отделения «Почты России», расположенного на улице Ершова, вызвало волну негодования у местных жителей. Внешний вид помещения они оценивают, «как после бомбежки». Свое недовольство горожане выразили корреспонденту URA.RU, предоставив фотографии. «Пришли в отделение за посылкой и обалдели от состояния помещения. Как после бомбежки. Отвалившаяся штукатурка, оголенная проводка на потолке. На входе отделка обвалилась уже до кирпичей, в самом зале проплешины из плитки. Такое чувство, что ремонт здесь не делали как минимум лет двадцать. Есть и нововведения — экран с очередностью и автомат, который выдает талончики, но и они не работают. Люди занимают очередь по старинке», — рассказала одна из местных жительниц. По словам женщины, на мысу находятся два отделения «Почты России». Еще одно расположено в районе ЖК «Звездный» и там, как утверждает тюменка, все в порядке. «В „Звездном“ отделение новое, чистое. Его не так давно открыли. Но почему не могут привести в порядок почту на Ершова? Скоро людям уже с потолка на голову начнет сыпаться штукатурка», — добавляет собеседница URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу «Почты России». Ответ на него ожидается. Ранее критике местных жителей подверглось детское инфекционное отделение больницы в городе Ишиме. Там палаты, санузлы и коридоры горожане сравнили с заброшенными зданиями Чернобыля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состояние тюменского отделения «Почты России», расположенного на улице Ершова, вызвало волну негодования у местных жителей. Внешний вид помещения они оценивают, «как после бомбежки». Свое недовольство горожане выразили корреспонденту URA.RU, предоставив фотографии. «Пришли в отделение за посылкой и обалдели от состояния помещения. Как после бомбежки. Отвалившаяся штукатурка, оголенная проводка на потолке. На входе отделка обвалилась уже до кирпичей, в самом зале проплешины из плитки. Такое чувство, что ремонт здесь не делали как минимум лет двадцать. Есть и нововведения — экран с очередностью и автомат, который выдает талончики, но и они не работают. Люди занимают очередь по старинке», — рассказала одна из местных жительниц. По словам женщины, на мысу находятся два отделения «Почты России». Еще одно расположено в районе ЖК «Звездный» и там, как утверждает тюменка, все в порядке. «В „Звездном“ отделение новое, чистое. Его не так давно открыли. Но почему не могут привести в порядок почту на Ершова? Скоро людям уже с потолка на голову начнет сыпаться штукатурка», — добавляет собеседница URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу «Почты России». Ответ на него ожидается. Ранее критике местных жителей подверглось детское инфекционное отделение больницы в городе Ишиме. Там палаты, санузлы и коридоры горожане сравнили с заброшенными зданиями Чернобыля.