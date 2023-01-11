Состояние детского инфекционного отделения в больнице Ишима вызвало негодование у жителей Тюменской области: отвалившиеся плитка и штукатурка напомнили тюменцам заброшенные здания в Чернобыле. Снимки медучреждения опубликованы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот такая вот больница в Тюменской области, в городе Ишиме. Детское инфекционное отделение», — написал в группе «ЧС Тюмень» Владимир Киреев, приложив к посту снимки учреждения.
На фотографиях можно увидеть отвалившуюся от стен и пола плитку, потрескавшуюся штукатурку на стенах и порванный линолеум. Состояние детского лечебного учреждения вызвало негодование у пользователей соцсети.
«Ощущение, что в Чернобыле побывала, полная разруха!» — написала Ника Ямахина. «Бывают больницы „не айс“, но тут вообще перебор жесткий. Я бы не смогла зайти туда, позор какой», — отметила Лейсан Вахабова. «Уволить руководство департамента. Непонятно куда деньги уходят государственные на ремонты больниц», — предложил Юрий Киселев.
На пост и возмущение в комментариях отреагировали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Там отметили, что вопрос о проведении капремонта в инфекционном корпусе Областной больницы №4 рассмотрят в текущем году, в зависимости от финансирования.
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Состояние детского инфекционного отделения в больнице Ишима вызвало негодование у жителей Тюменской области: отвалившиеся плитка и штукатурка напомнили тюменцам заброшенные здания в Чернобыле. Снимки медучреждения опубликованы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такая вот больница в Тюменской области, в городе Ишиме. Детское инфекционное отделение», — написал в группе «ЧС Тюмень» Владимир Киреев, приложив к посту снимки учреждения. На фотографиях можно увидеть отвалившуюся от стен и пола плитку, потрескавшуюся штукатурку на стенах и порванный линолеум. Состояние детского лечебного учреждения вызвало негодование у пользователей соцсети. «Ощущение, что в Чернобыле побывала, полная разруха!» — написала Ника Ямахина. «Бывают больницы „не айс“, но тут вообще перебор жесткий. Я бы не смогла зайти туда, позор какой», — отметила Лейсан Вахабова. «Уволить руководство департамента. Непонятно куда деньги уходят государственные на ремонты больниц», — предложил Юрий Киселев. На пост и возмущение в комментариях отреагировали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Там отметили, что вопрос о проведении капремонта в инфекционном корпусе Областной больницы №4 рассмотрят в текущем году, в зависимости от финансирования.