В Тюменской области детское отделение больницы сравнили с Чернобылем. Фото

12 января 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Состояние детской инфекционки привело в ужас жителей Тюменской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Состояние детского инфекционного отделения в больнице Ишима вызвало негодование у жителей Тюменской области: отвалившиеся плитка и штукатурка напомнили тюменцам заброшенные здания в Чернобыле. Снимки медучреждения опубликованы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такая вот больница в Тюменской области, в городе Ишиме. Детское инфекционное отделение», — написал в группе «ЧС Тюмень» Владимир Киреев, приложив к посту снимки учреждения. На фотографиях можно увидеть отвалившуюся от стен и пола плитку, потрескавшуюся штукатурку на стенах и порванный линолеум. Состояние детского лечебного учреждения вызвало негодование у пользователей соцсети. «Ощущение, что в Чернобыле побывала, полная разруха!» — написала Ника Ямахина. «Бывают больницы „не айс“, но тут вообще перебор жесткий. Я бы не смогла зайти туда, позор какой», — отметила Лейсан Вахабова. «Уволить руководство департамента. Непонятно куда деньги уходят государственные на ремонты больниц», — предложил Юрий Киселев. На пост и возмущение в комментариях отреагировали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Там отметили, что вопрос о проведении капремонта в инфекционном корпусе Областной больницы №4 рассмотрят в текущем году, в зависимости от финансирования.

Состояние детского инфекционного отделения в больнице Ишима вызвало негодование у жителей Тюменской области: отвалившиеся плитка и штукатурка напомнили тюменцам заброшенные здания в Чернобыле. Снимки медучреждения опубликованы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такая вот больница в Тюменской области, в городе Ишиме. Детское инфекционное отделение», — написал в группе «ЧС Тюмень» Владимир Киреев, приложив к посту снимки учреждения. На фотографиях можно увидеть отвалившуюся от стен и пола плитку, потрескавшуюся штукатурку на стенах и порванный линолеум. Состояние детского лечебного учреждения вызвало негодование у пользователей соцсети. «Ощущение, что в Чернобыле побывала, полная разруха!» — написала Ника Ямахина. «Бывают больницы „не айс“, но тут вообще перебор жесткий. Я бы не смогла зайти туда, позор какой», — отметила Лейсан Вахабова. «Уволить руководство департамента. Непонятно куда деньги уходят государственные на ремонты больниц», — предложил Юрий Киселев. На пост и возмущение в комментариях отреагировали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Там отметили, что вопрос о проведении капремонта в инфекционном корпусе Областной больницы №4 рассмотрят в текущем году, в зависимости от финансирования.