Тюменский замгубернатора проигнорировал оппозицию

Заместитель тюменского губернатора Павел Белявский отложил диалог с оппозицией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский оттягивает торги с оппозицией к выборам в городскую думу 2023 года. Ответственность за формирование договоренностей частично легла на команду мэра Руслана Кухарука. Об этом URA.RU сообщил источник, состоящий в аппарате одной из оппозиционных партий региона и подтвердил инсайдер из городской администрации.

«Конструктивного диалога со внутренней политикой пока нет. Нет и понимания, на какое количество мандатов рассчитывать и какие ресурсы готовить для кампаний, есть ли табу на повестку и другое. Конечно, время пока есть, но такие базисные моменты важно планировать уже заранее», — рассказал собеседник.

По словам источников, близких к администрации, сформировавшуюся брешь в отношениях внутренней политики и оппозиции частично восполняет тюменская мэрия. «Сейчас наблюдается большой поток потенциальных „участников“ выборов в гордуму на торги с мэрией. У Руслана Кухарука и его приближенных появилась еще одна головная боль», — поделился источник, близкий к администрации Тюмени.

Агентство направило просьбу в правительство с целью получить комментарий Павла Белявского. Идентичный запрос был направлен в администрацию. Ответы ожидаются.

Прежние договоренности тюменских оппозиционеров со властью утратились после ухода с должности замгубернатора Сергея Сарычева. С приходом нового заместителя губернатора Павла Белявского договоренности с тюменской оппозицией заморозились. Политик сменил предшественника в мае 2022 года.