18 января 2023

Тюменский замгубернатора проигнорировал оппозицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, белявский павел
Заместитель тюменского губернатора Павел Белявский отложил диалог с оппозицией Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский оттягивает торги с оппозицией к выборам в городскую думу 2023 года. Ответственность за формирование договоренностей частично легла на команду мэра Руслана Кухарука. Об этом URA.RU сообщил источник, состоящий в аппарате одной из оппозиционных партий региона и подтвердил инсайдер из городской администрации.

«Конструктивного диалога со внутренней политикой пока нет. Нет и понимания, на какое количество мандатов рассчитывать и какие ресурсы готовить для кампаний, есть ли табу на повестку и другое. Конечно, время пока есть, но такие базисные моменты важно планировать уже заранее», — рассказал собеседник.

По словам источников, близких к администрации, сформировавшуюся брешь в отношениях внутренней политики и оппозиции частично восполняет тюменская мэрия. «Сейчас наблюдается большой поток потенциальных „участников“ выборов в гордуму на торги с мэрией. У Руслана Кухарука и его приближенных появилась еще одна головная боль», — поделился источник, близкий к администрации Тюмени.

Агентство направило просьбу в правительство с целью получить комментарий Павла Белявского. Идентичный запрос был направлен в администрацию. Ответы ожидаются.

Прежние договоренности тюменских оппозиционеров со властью утратились после ухода с должности замгубернатора Сергея Сарычева. С приходом нового заместителя губернатора Павла Белявского договоренности с тюменской оппозицией заморозились. Политик сменил предшественника в мае 2022 года.

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Заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский оттягивает торги с оппозицией к выборам в городскую думу 2023 года. Ответственность за формирование договоренностей частично легла на команду мэра Руслана Кухарука. Об этом URA.RU сообщил источник, состоящий в аппарате одной из оппозиционных партий региона и подтвердил инсайдер из городской администрации. «Конструктивного диалога со внутренней политикой пока нет. Нет и понимания, на какое количество мандатов рассчитывать и какие ресурсы готовить для кампаний, есть ли табу на повестку и другое. Конечно, время пока есть, но такие базисные моменты важно планировать уже заранее», — рассказал собеседник. По словам источников, близких к администрации, сформировавшуюся брешь в отношениях внутренней политики и оппозиции частично восполняет тюменская мэрия. «Сейчас наблюдается большой поток потенциальных „участников“ выборов в гордуму на торги с мэрией. У Руслана Кухарука и его приближенных появилась еще одна головная боль», — поделился источник, близкий к администрации Тюмени. Агентство направило просьбу в правительство с целью получить комментарий Павла Белявского. Идентичный запрос был направлен в администрацию. Ответы ожидаются. Прежние договоренности тюменских оппозиционеров со властью утратились после ухода с должности замгубернатора Сергея Сарычева. С приходом нового заместителя губернатора Павла Белявского договоренности с тюменской оппозицией заморозились. Политик сменил предшественника в мае 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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