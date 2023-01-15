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В ЯНАО заболевших гриппом и ОРВИ в 50 раз больше, чем COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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За первую неделю 2023 года гриппом и ОРВИ заболели 3026 ямальцев Фото:

За первую неделю 2023 года количество заболевших гриппом и ОРВИ в ЯНАО в 50 раз превышает количество заболевших COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба окружного Роспотребнадзора на сайте ведомства.

«За 01 неделю 2023 года в округе зарегистрировано 3 026 случаев ОРВИ и гриппа (из них 1 353 случая среди детского населения до 18 лет). <…> За 01 неделю в округе зарегистрировано 60 случаев COVID-19», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ГБУЗ ЯНАО с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализировали 250 человек, из них 166 дети. Пресс-служба ведомства отметила, что ЗОЖ и укрепление иммунитета поможет предупредить возникновение заболевания.

Ранее жителям Ямала рассказали, что в течение месяца после болезни гриппом или коронавирусной инфекцией нельзя окунаться в прорубь. Считается, что организму нужно дать полностью восстановиться, прежде чем подвергать новым испытаниям.

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За первую неделю 2023 года количество заболевших гриппом и ОРВИ в ЯНАО в 50 раз превышает количество заболевших COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба окружного Роспотребнадзора на сайте ведомства. «За 01 неделю 2023 года в округе зарегистрировано 3 026 случаев ОРВИ и гриппа (из них 1 353 случая среди детского населения до 18 лет). <…> За 01 неделю в округе зарегистрировано 60 случаев COVID-19», — сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что в ГБУЗ ЯНАО с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализировали 250 человек, из них 166 дети. Пресс-служба ведомства отметила, что ЗОЖ и укрепление иммунитета поможет предупредить возникновение заболевания. Ранее жителям Ямала рассказали, что в течение месяца после болезни гриппом или коронавирусной инфекцией нельзя окунаться в прорубь. Считается, что организму нужно дать полностью восстановиться, прежде чем подвергать новым испытаниям.
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