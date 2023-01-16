В Кремле пообещали Украине новые проблемы из-за западных танков

16 января 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Россия негативно относится к планам Лондона по поставкам вооружения Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые поставки танков и иного технологичного вооружения Украине со стороны стран Европы не изменят ситуацию на фронте, а доставят Киеву больше бед. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о планах Великобритании поставить танки для борьбы с Россией. «Оцениваем весьма негативно. Мы не скрываем нашего отношения. Великобритания и другие европейские страны, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового технологичного вооружения, не способны изменить ситуацию на месте. Они способны доставить больше бед государству Украине. Они не заботятся о судьбах жителей Украины, а используют Украину для достижения своих антироссийских целей. Эти танки будут гореть так же, как горят все остальные. СВО продолжается, ее цели будут достигнуты», — приводит корреспондент URA.RU заявление Пескова на конференц-колле.

Новые поставки танков и иного технологичного вооружения Украине со стороны стран Европы не изменят ситуацию на фронте, а доставят Киеву больше бед. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о планах Великобритании поставить танки для борьбы с Россией. «Оцениваем весьма негативно. Мы не скрываем нашего отношения. Великобритания и другие европейские страны, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового технологичного вооружения, не способны изменить ситуацию на месте. Они способны доставить больше бед государству Украине. Они не заботятся о судьбах жителей Украины, а используют Украину для достижения своих антироссийских целей. Эти танки будут гореть так же, как горят все остальные. СВО продолжается, ее цели будут достигнуты», — приводит корреспондент URA.RU заявление Пескова на конференц-колле.