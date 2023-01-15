Личный водитель директора управления капстроительства в ХМАО стал подозреваемым в убийстве. Фото

16 января 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Жертву обманом заманили на место убийства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Личный водитель директора управления капитального строительства Сургутского района Денис Забелин стал главным подозреваемым в убийстве человека, труп которого спрятал на работе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве ХМАО. «Забелин и его знакомый расправились с оппонентом, застрелив его. Труп погибшего они спрятали на территории УКСа. Для помощи привлекалось два трактора этой же организации. Первый выкопал яму, а после того, как туда положили труп, завернутый в целлофан, был вызван другой трактор, чтобы закопал яму. Для чего проводились данные работы, машинисты спецтехники не знали. Забелин не объяснил им причину», — сообщил собеседник. Как пояснил собеседник, причиной случившегося стал давний конфликт между Забелиным и погибшим, связанный с деньгами. Помогал злоумышленнику его знакомый, который работает в учебном центре ПАО «Сургутнефтегаз». В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что убийство в действительности произошло. Выявить преступление удалось благодаря обращению сожительницы погибшего. Именно она заявила о пропаже человека. «По версии следствия, 24 декабря 2022 года в дневное время 36-ти и 37-ми летние мужчины с целью убийства из-за давнего конфликта обманным путем заманили потерпевшего на территорию МКУ „Хозяйственно эксплуатационное управление“ Сургутского района по улице Технологическая города Сургута. Находясь в одном из производственных помещений, злоумышленники совершили убийство мужчины путем выстрела из заранее приобретенного пистолета. После чего с целью сокрытия следов преступления поместили тело погибшего в полипропиленовый мешок и закопали на глубину около 2-х метров недалеко от места убийства», сообщили в ведомстве. Следователи достают труп Фото: СУ СК РФ по ХМАО Ранее URA.RU сообщало, что на территории учреждения мэрии из ХМАО найден труп с огнестрелом. На территории управления капитального строительства администрации Сургутского района неизвестные спрятали в снегу труп мужчины 1980 года рождения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Личный водитель директора управления капитального строительства Сургутского района Денис Забелин стал главным подозреваемым в убийстве человека, труп которого спрятал на работе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве ХМАО. «Забелин и его знакомый расправились с оппонентом, застрелив его. Труп погибшего они спрятали на территории УКСа. Для помощи привлекалось два трактора этой же организации. Первый выкопал яму, а после того, как туда положили труп, завернутый в целлофан, был вызван другой трактор, чтобы закопал яму. Для чего проводились данные работы, машинисты спецтехники не знали. Забелин не объяснил им причину», — сообщил собеседник. Как пояснил собеседник, причиной случившегося стал давний конфликт между Забелиным и погибшим, связанный с деньгами. Помогал злоумышленнику его знакомый, который работает в учебном центре ПАО «Сургутнефтегаз». В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что убийство в действительности произошло. Выявить преступление удалось благодаря обращению сожительницы погибшего. Именно она заявила о пропаже человека. «По версии следствия, 24 декабря 2022 года в дневное время 36-ти и 37-ми летние мужчины с целью убийства из-за давнего конфликта обманным путем заманили потерпевшего на территорию МКУ „Хозяйственно эксплуатационное управление“ Сургутского района по улице Технологическая города Сургута. Находясь в одном из производственных помещений, злоумышленники совершили убийство мужчины путем выстрела из заранее приобретенного пистолета. После чего с целью сокрытия следов преступления поместили тело погибшего в полипропиленовый мешок и закопали на глубину около 2-х метров недалеко от места убийства», сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что на территории учреждения мэрии из ХМАО найден труп с огнестрелом. На территории управления капитального строительства администрации Сургутского района неизвестные спрятали в снегу труп мужчины 1980 года рождения.