29 декабря 2022

На территории учреждения мэрии из ХМАО найден труп с огнестрелом

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, труп, последствия пожара, улица рассветная
Труп убийцы спрятали в снегу Фото:

На территории управления капитального строительства Сургутского района найден труп с огнестрельным ранением. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«В Сургуте на улице Технологической, где расположен УКС Сургутского района, найден труп человека 1980 года рождения с огнестрельным ранением. Само убийство произошло еще неделю назад. Труп же был найден два дня назад. После убийства злоумышленники спрятали тело в сугроб, поэтому его не сразу заметили», — сообщил источник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию об обнаружении трупа. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Оба подозреваемых уже установлены. Один из них задержан», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи раскрыли убийство из девяностых. Уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез тело в лес.

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На территории управления капитального строительства Сургутского района найден труп с огнестрельным ранением. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «В Сургуте на улице Технологической, где расположен УКС Сургутского района, найден труп человека 1980 года рождения с огнестрельным ранением. Само убийство произошло еще неделю назад. Труп же был найден два дня назад. После убийства злоумышленники спрятали тело в сугроб, поэтому его не сразу заметили», — сообщил источник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию об обнаружении трупа. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Оба подозреваемых уже установлены. Один из них задержан», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи раскрыли убийство из девяностых. Уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез тело в лес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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