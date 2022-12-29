На территории учреждения мэрии из ХМАО найден труп с огнестрелом

На территории управления капитального строительства Сургутского района найден труп с огнестрельным ранением. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.
«В Сургуте на улице Технологической, где расположен УКС Сургутского района, найден труп человека 1980 года рождения с огнестрельным ранением. Само убийство произошло еще неделю назад. Труп же был найден два дня назад. После убийства злоумышленники спрятали тело в сугроб, поэтому его не сразу заметили», — сообщил источник.
В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию об обнаружении трупа. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Оба подозреваемых уже установлены. Один из них задержан», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи раскрыли убийство из девяностых. Уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез тело в лес.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».