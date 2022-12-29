На территории учреждения мэрии из ХМАО найден труп с огнестрелом

30 декабря 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Труп убийцы спрятали в снегу Фото: Анна Майорова © URA.RU На территории управления капитального строительства Сургутского района найден труп с огнестрельным ранением. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «В Сургуте на улице Технологической, где расположен УКС Сургутского района, найден труп человека 1980 года рождения с огнестрельным ранением. Само убийство произошло еще неделю назад. Труп же был найден два дня назад. После убийства злоумышленники спрятали тело в сугроб, поэтому его не сразу заметили», — сообщил источник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию об обнаружении трупа. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Оба подозреваемых уже установлены. Один из них задержан», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи раскрыли убийство из девяностых. Уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез тело в лес.

На территории управления капитального строительства Сургутского района найден труп с огнестрельным ранением. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «В Сургуте на улице Технологической, где расположен УКС Сургутского района, найден труп человека 1980 года рождения с огнестрельным ранением. Само убийство произошло еще неделю назад. Труп же был найден два дня назад. После убийства злоумышленники спрятали тело в сугроб, поэтому его не сразу заметили», — сообщил источник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию об обнаружении трупа. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Оба подозреваемых уже установлены. Один из них задержан», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи раскрыли убийство из девяностых. Уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез тело в лес.