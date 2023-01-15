15 января 2023
14 января 2023

Генпрокурор Краснов вмешался в проблему выдачи жилья сиротам в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова были организованы проверки Фото:

В ХМАО по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организовали проверки по проблеме выдачи жилых помещений детям-сиротам. По ее результатам югорчанке, которая ждала жилье около 10 лет, предоставили квартиру. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

«Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 2013 года также не была своевременно обеспечена положенным ей жильем. Только после вмешательства надзорного ведомства в судебном порядке ее права были восстановлены, девушке предоставлена благоустроенная квартира», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили контроль процесса выплаты социальных пособий гражданам, воспитывающим детей. Тогда должностных лиц привлекли к административной ответственности.

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В ХМАО по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организовали проверки по проблеме выдачи жилых помещений детям-сиротам. По ее результатам югорчанке, которая ждала жилье около 10 лет, предоставили квартиру. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства. «Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 2013 года также не была своевременно обеспечена положенным ей жильем. Только после вмешательства надзорного ведомства в судебном порядке ее права были восстановлены, девушке предоставлена благоустроенная квартира», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили контроль процесса выплаты социальных пособий гражданам, воспитывающим детей. Тогда должностных лиц привлекли к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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