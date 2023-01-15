Генпрокурор Краснов вмешался в проблему выдачи жилья сиротам в ХМАО

По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова были организованы проверки Фото: пресс-служба Государственной Думы / АГН Москва

В ХМАО по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организовали проверки по проблеме выдачи жилых помещений детям-сиротам. По ее результатам югорчанке, которая ждала жилье около 10 лет, предоставили квартиру. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

«Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 2013 года также не была своевременно обеспечена положенным ей жильем. Только после вмешательства надзорного ведомства в судебном порядке ее права были восстановлены, девушке предоставлена благоустроенная квартира», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили контроль процесса выплаты социальных пособий гражданам, воспитывающим детей. Тогда должностных лиц привлекли к административной ответственности.