Участок продают за 6,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском недалеко от термального комплекса «VODA» и ЖК «Вишневая горка» выставили на продажу земельный участок под ресторан и гостиницу за 6,5 млн рублей. Площадь территории под застройку составляет 2 тысячи 300 квадратных метров, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Участок расположен в развивающемся экорайоне „Вишневая Горка“, соседствует с новым уникальным для Челябинской области проектом термальный комплекс „VODA“ с открытым бассейном. На территории можно строить кемпинг, глемпинг, банный комплекс, офисное здание, ресторан/кафе, гостиницу, а также предприятия для досуга для всего поселка Западный, включая микрорайоны Вишневая Горка, Залесье, Женева, Просторы, Белый Хутор, Привилегия», — сообщается на сайте «Avito».

Согласно объявлению, на участке проведены все центральные коммуникации: газ, вода, электричество. До границы земель прямоугольной формы ведет асфальтированная дорога.

Ранее в центре Челябинска вблизи театра «Манекен» выставили на продажу территорию под строительство нового ЖК площадью 11 тысяч 800 квадратных метров. Перед строительством нового комплекса снесут два аварийных жилых дома по Пушкина, 69, и Свободы, 82 А, и нежилое здание на улице Свободы, 80 А.

До границы земель прямоугольной формы ведет асфальтированная дорога Скрин: сайт «Авито»

Площадь территории под застройку около 2 тысячи 300 квадратных метров Фото: сайт «Авито»

Участок соседствует с новым уникальным для Челябинской области проектом «Термальный Комплекс VODA» с открытым бассейном Фото: сайт «Авито»