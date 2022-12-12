Новый жилой комплекс возведут в рамках проекта КРТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска вблизи театра «Манекен» на продажу выставили земельный участок под строительство нового ЖК площадью 11 тысяч 800 квадратных метров. Стартовая цена лота составляет 614 тысяч 723 рубля, сообщается на сайте мэрии.

«Местоположение и границы территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии: жилая застройка в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе города Челябинска. Площадь территории: 1,18 га», — уточняется на сайте.

Перед строительством нового ЖК в соответствии с проектом о КРТ в данном районе снесут два аварийных жилых дома по Пушкина, 69, и Свободы, 82А, нежилое здание на улице Свободы, 80А, гаражи. Далее на территории построят высотные здания с социально-значимыми объектами и подземной парковкой на 105 мест, проведут озеленение территории. Площадь застройки составит 15 тысяч квадратных метров.

Торги по продаже участка пройдут в Доме архитектора 26 января. Размер задатка составляет 50% от начальной цены — 307 тысяч 361 рубль. Шаг аукциона — 30 тысяч 736 рублей. Подавать заявки на участие в аукционе можно до 23 января.

Ранее мэрия Челябинска утвердила параметры нового жилого квартала с подземной парковкой, который возведут вблизи театра «Манекен». Соблюдая условия договора, построить новый жилой комплекс подрядчик должен будет за семь лет.

Перед строительством нового ЖК в соответствии с проектом о КРТ в данном районе снесут два аварийных жилых дома по Пушкина, 69, и Свободы, 82А, нежилое здание на улице Свободы, 80А, гаражи Скрин: Администрация г. Челябинск