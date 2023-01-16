Из челябинского района проводили на фронт четырех добровольцев. Фото

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Добровольцев в зону СВО направил карталинский военкомат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

От военкомата Карталов проводили на фронт для участия в спецоперации РФ четырех жителей из Челябинской области. Об этом сообщил глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

«16 января проводили в зону СВО четверых добровольцев — трое карталинцев и один из Варны. Обратился к парням со словами напутствия и пожелал вернуться домой с победой, всегда помнить, что их ждут семьи, родные и друзья», — сообщил Анатолий Вдовин в своем telegram-канале.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее целью, как отмечает президент РФ Владимир Путин, является защита мирного населения Донбасса.

Глава района дал напутствующее слово добровольцам
Фото:

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От военкомата Карталов проводили на фронт для участия в спецоперации РФ четырех жителей из Челябинской области. Об этом сообщил глава Карталинского района Анатолий Вдовин. «16 января проводили в зону СВО четверых добровольцев — трое карталинцев и один из Варны. Обратился к парням со словами напутствия и пожелал вернуться домой с победой, всегда помнить, что их ждут семьи, родные и друзья», — сообщил Анатолий Вдовин в своем telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее целью, как отмечает президент РФ Владимир Путин, является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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