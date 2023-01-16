Добровольцев в зону СВО направил карталинский военкомат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

От военкомата Карталов проводили на фронт для участия в спецоперации РФ четырех жителей из Челябинской области. Об этом сообщил глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

«16 января проводили в зону СВО четверых добровольцев — трое карталинцев и один из Варны. Обратился к парням со словами напутствия и пожелал вернуться домой с победой, всегда помнить, что их ждут семьи, родные и друзья», — сообщил Анатолий Вдовин в своем telegram-канале.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее целью, как отмечает президент РФ Владимир Путин, является защита мирного населения Донбасса.