В Шадринске планируют построить лыжную базу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринск Курганской области местные власти планируют сдать землю в аренду под строительство новой лыжной базы. Информация об этом размещена на сайте торгов. Рядом с этой территорией уже находится заброшенная база для лыжников.

«Продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственной собственности в городе Шадринск, ул. Родниковая. Площадь: 20 644 квадратных метра. Разрешенный вид использования: размещение лыжной базы. Срок аренды рассчитан на три года. Начальная цена: 1 035 000 рублей», — указано в сведениях о лоте. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 января. Торги пройдут 27 января.

Ранее в соцсетях сообщали, что единственная в городе лыжная база принадлежит частнику, который не занимается ее развитием. Один из местных блогеров показывал на видео, что база заколочена и лыжникам нет места для переодевания и отдыха.

До этого URA.RU писало, что в микрорайоне Рябково в Кургане планируют построить гостиницу между больницами. Местные власти уже ищут инвесторов. Стоимость земельного участка оценивается на три млн рублей.