В Кургане хотят построить гостиницу между больницами. Скрин

10 января 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Курганские власти продают землю под строительство гостиницы в Рябково (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Участок площадью более трех тысяч квадратных метров расположен между двумя больницами. Информация о продаже опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. «Лот №4. Земельный участок площадью 3 398 квадратных метров, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, улица Карбышева. Разрешенное использование: Гостиничное обслуживание. Цена: 3 166 048 рублей», — говорится в документе. Аукцион запланирован на первое февраля 2023 года. Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок расположен между областным онкодиспансером и больницей «РЖД-Медицина». Также недалеко от него находится гостиничный комплекс «7 и Я» с горячим источником. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюмени продает землю для строительства гостиницы под Курганом. Земельный участок площадью около 120 тысяч квадратных метров стоит шесть млн рублей. Также сообщалось, что в центре Кургана появится пятизвездочная гостиница. Застройщик ООО «РКС» планирует завершить строительство к концу 2023 года. После начала стройки горожане жаловались на то, что подрядчик закрыл забором тротуар, из-за чего людям стало неудобно добираться до больницы. В микрорайоне Рябково продается земля под строительство гостиницы Скрин: Кадастровая карта Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Курганской области ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Участок площадью более трех тысяч квадратных метров расположен между двумя больницами. Информация о продаже опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. «Лот №4. Земельный участок площадью 3 398 квадратных метров, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, улица Карбышева. Разрешенное использование: Гостиничное обслуживание. Цена: 3 166 048 рублей», — говорится в документе. Аукцион запланирован на первое февраля 2023 года. Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок расположен между областным онкодиспансером и больницей «РЖД-Медицина». Также недалеко от него находится гостиничный комплекс «7 и Я» с горячим источником. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюмени продает землю для строительства гостиницы под Курганом. Земельный участок площадью около 120 тысяч квадратных метров стоит шесть млн рублей. Также сообщалось, что в центре Кургана появится пятизвездочная гостиница. Застройщик ООО «РКС» планирует завершить строительство к концу 2023 года. После начала стройки горожане жаловались на то, что подрядчик закрыл забором тротуар, из-за чего людям стало неудобно добираться до больницы.