В Екатеринбурге назначен новый шеф полиции

Начальником УМВД по Екатеринбургу назначен Максим Метелица

Максим Метелица будет представлен коллективу во время одного из совещаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальником УМВД по Екатеринбургу назначен бывший глава межмуниципального управления Новоуральска и поселка Уральский Максим Метелица. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в ведомстве. О будущем назначении офицера стало известно в конце декабря.

«Максим Николаевич получил официальное назначение после ревизии. Его признали одним из лучших кандидатур и уже утвердили», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Метелица будет представлен на одном из ближайших совещаний с руководством и личным составом. После этого он полноценно примет обязанности.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Всему свое время», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU сообщало, что Метелица займет должность начальника УМВД — он зарекомендовал себя во время проверки из Москвы, проходившей в ГУ МВД по Свердловской области в конце 2022 года. Прежний начальник городской полиции Игорь Озеров написал рапорт об увольнении сразу перед началом ревизии. 22 декабря он официально ушел из ведомства, а его место временно занимал начальник городского следственного управления Николай Почаевец.

Максим Метелица в результате проверки был признан одним из лучших управленцев, которые может занять должность в шефа УМВД. По данным инсайдеров, офицер зарекомендовал себя на работе в Серове, где за время его службы повысилась раскрываемость преступлений.