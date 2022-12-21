В Екатеринбурге нашли замену уволившемуся шефу полиции

Игорь Озеров проведет последний рабочий день 23 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Должность начальника УМВД по Екатеринбургу, с которой уволился Игорь Озеров, предложили главе межмуниципального управления Новоуральска и поселка Уральский Максиму Метелице, положительно показавшему себя во время проверки из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. 23 декабря у Озерова будет последний рабочий день.

«На место начальника рассматривается Максим Николаевич Метелица», — рассказал собеседник агентства. По его словам, офицер зарекомендовал себя на работе в Серове, где за время его службы повысилась раскрываемость преступлений.

По данным инсайдеров, он показал себя как жесткий руководитель, но скрупулезно подходил к выполнению планов и заполнению отчетности. Во время проверки в свердловском главке МВД его заслуги привлекли внимание ревизора Романа Зайцева, возглавлявшего проверку.

Другой собеседник агентства выразил сомнения в кандидатуре Метелицы, поскольку ему может не хватить опыта для управления УМВД. «Велика вероятность, что Максим Николаевич откажется сам или руководство грамотно взвести все „за“ и „против“. Скорее всего, врио Озерова на полгода станет его заместитель», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос на имя начальника УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщения об отставке Игоря Озерова появились 7 ноября, после того как он написал рапорт — предположительно для того, чтобы избежать московской проверки, проходившей с 14 ноября по 10 декабря. Однако 22 декабря стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал рапорт Озерова, тем самым окончательно отправив его в отставку.