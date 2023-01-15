В ХМАО детям мобилизованных возвращают деньги за школьные обеды

16 января 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Детям мобилизованных компенсируют пропущенные из-за морозов школьные обеды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО детям мобилизованных возвращают деньги за школьные обеды, которые дети пропустили из-за актированных дней в морозы. Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин рассказал корреспонденту URA.RU, что после введения льгот для военнослужащих и их семей число получивших право на компенсацию жителей Югры увеличилось. «Это обычная практика, которой уже несколько лет, она касается льготных категорий. Мы возвращаем компенсацию пропущенных из-за актировок обедов. Так как список льготников расширен, то теперь и семьи мобилизованных и добровольцев получают полную компенсацию. Законодательство в этой части устроено так, что льготник либо получает услугу, либо ему возвращают за нее деньги», — отметил Дренин. В школах Югры уже раздали заявления на компенсацию. Родителям необходимо заполнить их и передать классному руководителю. За один пропущенный день семьи мобилизованных получают компенсацию в размере 189 рублей за одного ребенка. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки для семей мобилизованных. Дети участников СВО получат по 10 тысяч рублей, а семьи освободят от земельного налога.

В ХМАО детям мобилизованных возвращают деньги за школьные обеды, которые дети пропустили из-за актированных дней в морозы. Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин рассказал корреспонденту URA.RU, что после введения льгот для военнослужащих и их семей число получивших право на компенсацию жителей Югры увеличилось. «Это обычная практика, которой уже несколько лет, она касается льготных категорий. Мы возвращаем компенсацию пропущенных из-за актировок обедов. Так как список льготников расширен, то теперь и семьи мобилизованных и добровольцев получают полную компенсацию. Законодательство в этой части устроено так, что льготник либо получает услугу, либо ему возвращают за нее деньги», — отметил Дренин. В школах Югры уже раздали заявления на компенсацию. Родителям необходимо заполнить их и передать классному руководителю. За один пропущенный день семьи мобилизованных получают компенсацию в размере 189 рублей за одного ребенка. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки для семей мобилизованных. Дети участников СВО получат по 10 тысяч рублей, а семьи освободят от земельного налога.