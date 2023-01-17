В Академии военных наук предложили Азарову, Медведчуку и Януковичу создать правительство в изгнании

17 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Виктор Янукович и Виктор Медведчук должны предложить альтернативное решение по Украине Фото: Макс Новиков © URA.RU Бывший премьер Украины Николай Азаров, оппозиционный украинский политик, председатель политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-президент Украины Виктор Янукович должны создать «правительство в изгнании». Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Ранее Виктор Медведчук опубликовал статью в российском издании «Известия». В ней политик, в частности, дает свою оценку последствий, которые могут возникнуть в ходе специальной военной операции. «Николай Азаров, Виктор Медведчук и Виктор Янукович должны сформировать правительство в изгнании из своих граждан, а не из граждан Российской Федерации. Украина, хотя и ведет комбинированную украинско-натовскую агрессию против нас, она суверенная страна. У нее есть свой президент, своя судебная система и так далее. Решение с созданием такого правительства явно затянулось, но лучше поздно, чем никогда», — сказал Владимир Козин. По его мнению, нынешнее украинское военно-политическое руководство в лице президента, премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, а также ряда других лиц полностью дискредитировало себя, настроило граждан страны против себя. Также перечисленные политические деятели Украины нанесли стране огромнейший социально-экономический, финансовый, гуманитарный и духовный и непоправимый международный ущерб. Военный член-корреспондент назвал статью Медведчука в целом правильной и актуальной, но обратил внимание на то, что холодная война не закончилась, она продолжается до сих пор и приобрела по вине США и их союзников по НАТО наиболее опасный характер в глобальном измерении. «Виктор Медведчук молодец, что начал высказываться публично. Он хорошо знает ситуацию в своей стране, причины, по которым Украина так глубоко упала в американский каньон. Николай Азаров должен чаще излагать свою точку зрения на страницах печати и электронных СМИ. Виктор Янукович мог бы более подробно на страницах печати или в интернете высказываться по существу проблем, стоящих в настоящее время перед их родиной, но эти публичные выступления должны содержать больше конкретных предложений, которые будут понятны и украинцам, и всем другим народам» — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший премьер Украины Николай Азаров, оппозиционный украинский политик, председатель политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-президент Украины Виктор Янукович должны создать «правительство в изгнании». Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Ранее Виктор Медведчук опубликовал статью в российском издании «Известия». В ней политик, в частности, дает свою оценку последствий, которые могут возникнуть в ходе специальной военной операции. «Николай Азаров, Виктор Медведчук и Виктор Янукович должны сформировать правительство в изгнании из своих граждан, а не из граждан Российской Федерации. Украина, хотя и ведет комбинированную украинско-натовскую агрессию против нас, она суверенная страна. У нее есть свой президент, своя судебная система и так далее. Решение с созданием такого правительства явно затянулось, но лучше поздно, чем никогда», — сказал Владимир Козин. По его мнению, нынешнее украинское военно-политическое руководство в лице президента, премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, а также ряда других лиц полностью дискредитировало себя, настроило граждан страны против себя. Также перечисленные политические деятели Украины нанесли стране огромнейший социально-экономический, финансовый, гуманитарный и духовный и непоправимый международный ущерб. Военный член-корреспондент назвал статью Медведчука в целом правильной и актуальной, но обратил внимание на то, что холодная война не закончилась, она продолжается до сих пор и приобрела по вине США и их союзников по НАТО наиболее опасный характер в глобальном измерении. «Виктор Медведчук молодец, что начал высказываться публично. Он хорошо знает ситуацию в своей стране, причины, по которым Украина так глубоко упала в американский каньон. Николай Азаров должен чаще излагать свою точку зрения на страницах печати и электронных СМИ. Виктор Янукович мог бы более подробно на страницах печати или в интернете высказываться по существу проблем, стоящих в настоящее время перед их родиной, но эти публичные выступления должны содержать больше конкретных предложений, которые будут понятны и украинцам, и всем другим народам» — заключил собеседник агентства.